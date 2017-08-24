В Судане откроют книгу соболезнований в связи со смертью российского посла

КАИР, 24 авг — РИА Новости. Книга соболезнований в связи с кончиной посла России в Судане Миргаяса Ширинского откроется в посольстве РФ в Хартуме в воскресенье, об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь диппредставительства Сергей Коняшин.

"В воскресенье будет открыта книга соболезнований в посольстве. Она будет открыта с девяти до часу дня в воскресенье и понедельник", — сказал сотрудник представительства.

По его словам, дата отправки тела Миргаяса Ширинского в Россию пока не определена, вероятно, "это произойдет в начале следующей недели".

Ранее официальный представитель полиции Хартума полковник Хасан ат-Тиджани заявил РИА Новости, что посол России в Судане умер во время плавания в бассейне, а его смерть наступила по естественным причинам. Пресс-секретарь посольства РФ в Судане Сергей Коняшин сообщил РИА Новости, что причиной смерти Ширинского могла стать проблема с сердцем. О смерти российского дипломата сообщило в среду министерство иностранных дел Судана.