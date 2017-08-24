Опрос показал, сколько американцев не одобряют поведение Трампа

ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Две трети американцев опасаются, что Трамп может случайно втянуть США в международный конфликт, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного столичным университетом Джорджа Вашингтона.
Кроме того, 71% считают, что поведение Трампа — это "не то, что ожидают от президента" (не согласны с этим мнением 27%).
Подход президента США к КНДР не разделяют 53% респондентов (43% разделяют).
Экономическую политику Трампа одобряют 50% опрошенных (не одобряют 46%). При этом 52% считают, что глава государства выполняет предвыборные обещания, противоположного мнения придерживаются 44% американцев.
Ранее Трамп не раз жестко высказывался в адрес КНДР. В частности, он обещал ответить "огнем и яростью" и грозил "невиданными последствиями" Пхеньяну, если тот нанесет удар по США.
Опрос проводился с 13 по 17 августа среди 1000 избирателей, погрешность исследования составляет 3,1 процентного пункта.