Постпред Венесуэлы при ООН считает, что США ведут себя агрессивно

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Постпред Венесуэлы при ООН Рафаэль Рамирес заявил, что США посредством санкций ведут себя агрессивно против его страны и других государств, сообщает портал Noticia al Dia.
"Администрация (президента США Дональда — ред.) Трампа повела себя агрессивно не только против Венесуэлы, но и против других государств, таких как Россия", — приводит портал слова Рамиреса.
Он добавил, что правительство США использует торговые отношения с Венесуэлой в нефтяной сфере в качестве политического давления против режима президента страны Николаса Мадуро.
До этого минфин США внес в список санкций 13 физических лиц, включая действующих и бывших министров, начальников полиции Венесуэлы и вице-президентов национальной нефтяной компании. В пятницу президент Дональд Трамп заявил, что не исключает любые пути для урегулирования ситуации в Венесуэле, в том числе военные.
В среду вице-президент США Майк Пенс заявил, что США намерены усилить экономическое давление на правительство Венесуэлы с помощью новых санкций.
Ранее в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.