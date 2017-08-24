Постпред Венесуэлы при ООН считает, что США ведут себя агрессивно

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Постпред Венесуэлы при ООН Рафаэль Рамирес заявил, что США посредством санкций ведут себя агрессивно против его страны и других государств, сообщает портал Noticia al Dia.

"Администрация (президента США Дональда — ред.) Трампа повела себя агрессивно не только против Венесуэлы, но и против других государств, таких как Россия", — приводит портал слова Рамиреса.

Он добавил, что правительство США использует торговые отношения с Венесуэлой в нефтяной сфере в качестве политического давления против режима президента страны Николаса Мадуро.

В начале августа США расширили санкции против Венесуэлы, добавив туда ряд организаций и частных лиц, в том числе восемь чиновников и Адана Чавеса, брата покойного президента страны Уго Чавеса. Ранее США уже ввели санкции против президента страны Николаса Мадуро.

До этого минфин США внес в список санкций 13 физических лиц, включая действующих и бывших министров, начальников полиции Венесуэлы и вице-президентов национальной нефтяной компании. В пятницу президент Дональд Трамп заявил, что не исключает любые пути для урегулирования ситуации в Венесуэле, в том числе военные.

В среду вице-президент США Майк Пенс заявил, что США намерены усилить экономическое давление на правительство Венесуэлы с помощью новых санкций.

Ранее в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.