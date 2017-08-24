СМИ сообщили о еще шести пропавших при сходе оползня в Швейцарии

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Группа из еще шести человек, предположительно, пропала без вести в результате схода оползня в Швейцарии, таким образом, число пропавших возросло до 14 человек, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере восемь человек пропали без вести при сходе оползня, который произошел в кантоне Гризон в среду. По информации полиции, среди пропавших граждане Германии, Австрии и Швейцарии. Сообщалось, что в результате оползня были эвакуированы несколько сотен жителей близлежащих населенных пунктов.

По данным агентства, в настоящее время спасательные службы ведут поисковую операцию. О вероятной пропаже группы из шести человек сообщила полиция на пресс-конференции в четверг. Тем не менее пока не установлено, находилась ли эта группа людей в месте схода оползня.

"Родственники (пропавших без вести — ред.) не знают, где они были", — приводит агентство слова лейтенанта Андреа Миттнера.

Среди пропавших есть выходцы из Австрии, отмечается в сообщении агентства со ссылкой на австрийский МИД.