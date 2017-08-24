В ООН пора создать "комиссию по фейкам и лжеобвинениям", считает Пушков

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что пришло время создать в ООН комиссию по фейкам, поскольку США все чаще выдвигают необоснованные обвинения.

"США все чаще выдвигают взятые с потолка обвинения, будучи неспособными их доказать. Пора создать в ООН комиссию по фейкам и лжеобвинениям", — написал он в Twitter

Одним из последних в череде претензий Вашингтона к Москве стало заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который во вторник вновь обвинил Россию в поставках вооружения движению "Талибан*" в нарушение международных норм, не приведя никаких подтверждений своих слов.

*Запрещенная в России террористическая организация