В ООН пора создать "комиссию по фейкам и лжеобвинениям", считает Пушков

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что пришло время создать в ООН комиссию по фейкам, поскольку США все чаще выдвигают необоснованные обвинения.
Одним из последних в череде претензий Вашингтона к Москве стало заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который во вторник вновь обвинил Россию в поставках вооружения движению "Талибан*" в нарушение международных норм, не приведя никаких подтверждений своих слов.
*Запрещенная в России террористическая организация