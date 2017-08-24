МВД Бахрейна раскрыло преступную ячейку, стоявшую за нападениями на полицию

ДУБАЙ, 24 авг — РИА Новости. МВД Бахрейна заявило о раскрытии преступной ячейки, которая стояла за терактами и нападениями в королевстве, в том числе на сотрудников правоохранительных органов, говорится в сообщении министерства, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"В рамках контртеррористической операции и для обеспечения безопасности и защиты граждан было проведено расследование, в результате которого удалось обнаружить "ячейку" из 10 человек, подозреваемых в совершении терактов", — сказано в сообщении.

Ведомство отметило, что ячейкой руководил сбежавший в Иран лидер военнизированной группировки "Сарая аль-Аштар" Хусейн Али Дауд, который был приговорен бахрейнским судом к пожизненному заключению за участие в трех преступлениях.

Бахрейнские правоохранители считают, что Дауд имеет тесные контакты с Революционной гвардией Ирана. По их мнению, именно он спланировал теракты, жертвами которых стали несколько полицейских.

Семь человек из раскрытой ячейки, участвовавшие в изготовлении, хранении и транспортировке взрывчатки, удалось задержать, еще двое находятся в розыске.

Службы безопасности также изъяли большое количество взрывчатки, которая хранилась в помещениях, принадлежавших задержанным, в нескольких шиитских деревнях.