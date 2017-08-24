Правящая партия Анголы заявила о победе на парламентских выборах

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Правящая партия "Народное движение за освобождение Анголы" (MPLA) заявила о своей победе на прошедших в среду всеобщих выборах в Анголе, сообщает информационный портал AfricaNews.

"Победа MPLA утверждается в численном выражении, и мы считаем, что в течение нескольких часов мы можем начать оглашение цифр", — заявил журналистам секретарь политбюро партии Жуан Мартинш, добавив, что победа на выборах является "безошибочной и практически неизбежной".

Глава избирательной комиссии должен объявить об официальных и окончательных итогах голосования в течение 15 дней после выборов, предварительные результаты будут известны в пятницу.

Всеобщие парламентские выборы прошли в Анголе в среду. По результатам голосования определится следующий президент страны, им станет лидер партии, получившей наибольшее количество мест в парламенте. Избранный глава государства станет первым президентом Анголы после окончания 38-летнего правления Жозе Эдуарду душ Сантуша.

На предыдущих выборах партия душ Сантуша победила с 72% голосов. Ангольский лидер выбрал своим преемником 63-летнего министра обороны Жоау Лоуренсу. Главным соперником правящей партии считается оппозиционный "Национальный союз за полную независимость Анголы" (UNITA), сформированный из повстанцев после гражданской войны.

Душ Сантуш стал президентом Анголы в 1979 году. В настоящее время он занимает второе место в мире по длине срока пребывания во главе государства — не считая монархов Великобритании и Таиланда — после президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого, который возглавил свою страну лишь на полтора месяца раньше душ Сантуша.