Пресс-секретарь Госдепа перепутала Литву и Белоруссию

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт, обсуждая переговоры спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым, перепутала Литву и Белоруссию. Расшифровка брифинга опубликована на сайте американского внешнеполитического ведомства.

В ходе пресс-конференции Науэрт заявила, что дипломат встречался "с российскими чиновниками" в Литве, а не в Белоруссии, где в понедельник состоялось закрытое совещание представителей Москвы и Вашингтона.

"Он (Курт Волкер) на этой неделе был в Литве и встретился с официальными лицами из России для того, чтобы обсудить минский процесс…", — сказала пресс-секретарь.

Журналисты сразу обратили внимание на фактическую ошибку, однако Науэрт продолжила настаивать на том, что переговоры Суркова и Волкера прошли в Литве.

"Позвольте мне свериться с распорядком встреч. Итак, я точно знаю, что они были в Литве… А если они встретились в Белоруссии, то этого просто нету в моем графике", — ответила она журналистам.

Во время президентства Барака Обамы должность официального представителя Госдепартамента занимала Джен Псаки, которая обрела известность благодаря частым оговоркам в ходе общения с журналистами. В частности, она указывала на опасность военных учений в "граничащей с Украиной" Астраханской области и рассказывала о природном газе, которым страны ЕС снабжают Россию.