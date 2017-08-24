Россиянка похитила находившегося под опекой сына и вывезла его из Италии

РИМ, 24 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Проживавшая в Турине россиянка похитила своего пятилетнего сына, который по решению итальянского суда находился на попечении родителей ее бывшего мужа-итальянца, и увезла его в Россию, сообщили местные СМИ.

По информации журналистов, следственные органы Италии завели в отношении уроженки Челябинска по имени Елена, фамилия которой не называется, дело по статье "похищение несовершеннолетнего".

Как сообщило местное издание La provincia di Varese, события развернулись в минувшую субботу в североитальянском городке Морнаго (провинция Варезе), где проживают Лучано Бриньоли и Орнелла Майнетти, которым суд Турина временно отдал на попечение их внука Кристиана, находившегося под опекой местных социальных служб. В воскресенье у мальчика был день рождения, и его мать получила официальное разрешение провести с ребенком некоторое время в присутствии представителя органов опеки. Однако во время свидания, происходившего в местном "Макдоналдсе", женщина ввела воспитательницу в заблуждение. Она сказала, что отлучится вместе с ребенком в туалет, а сама села в заранее заказанное такси и уехала из города.

"В воскресенье был день рождения Кристиана, ему исполнялось пять лет. И сначала я подумал, что Елена захотела отпраздновать его вместе с сыном и взяла Кристиана еще на один день, а потом вернет его назад. Но этого не случилось, больше мы не имели от них никаких известий", — приводит слова отца ребенка Марко Бриньони La provincia di Varese.

В воскресенье мужчина отправился в Турин, где Елена проживала со своей матерью и 11-летней дочерью от первого брака, но дома ему никто не открыл. Мобильный телефон россиянки также был отключен.

Как выяснилось впоследствии, женщина с ребенком прямо из Морнаго отправилась на такси в Ниццу. После установления факта похищения маленького Кристиана этим делом немедленно занялись итальянские карабинеры. По информации миланской газеты Corriere della Sera, вскоре правоохранителям удалось получить данные от французских властей, свидетельствующие о том, что ребенок еще в субботу был вывезен на самолете в Россию.

Предполагается, что россиянка пошла на такой шаг в преддверии назначенного на 14 сентября очередного заседания суда Турина, который должен был вновь заняться рассмотрением дела о судьбе ребенка. По словам дедушки и бабушки Кристиана, его итальянские документы остались в их доме и, ребенок, судя по всему, был вывезен по российскому загранпаспорту. Местонахождение самой россиянки, а также ее 11-летней дочери в настоящее время неизвестно.