СМИ: владельцу подлодки Nautilus предъявят обвинение в убийстве журналистки

СТОКГОЛЬМ, 24 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Прокуратура Копенгагена намерена изменить обвинения против датского изобретателя Петера Мадсена, подозреваемого в непреднамеренном убийстве шведской журналистки Ким Валль, и предъявить ему обвинения в убийстве Валль и надругательстве над ее телом, пишет в четверг датская газета BT.

Ким Валль исчезла 14 дней назад после плавания на борту подлодки Nautilus с 46-летним датским изобретателем Петером Мадсеном, который находится под арестом до 5 сентября.

"Не позднее 5 сентября прокуратура намерена попросить суд о заключении (Мадсена — ред.) под стражу за убийство и по подозрению в непристойном обращении с телом", — сказал изданию прокурор Якоб Бух-Йепсен. Он также заявил, что считает вполне естественным в рамках новых слушаний попросить суд провести экспертизу психического здоровья Мадсена.

В понедельник, 21 августа, полиция сообщила со ссылкой на новые показания находящегося под арестом изобретателя, что Ким Валль погибла на борту подлодки Nautilus из-за несчастного случая и что датчанин захоронил ее тело в море. Ранее Мадсен утверждал, что высадил ее на берег после прогулки 10 августа. В понедельник также стало известно и об обнаружении тела. Оно было расчленено — без головы и конечностей.

Анализ подтвердил впоследствии, что оно принадлежит журналистке. Полиция сообщила также, что тело нашли без одежды и что во время осмотра на торсе обнаружили следы от металла, который, как предполагается, использовался для того, чтобы препятствовать всплытию тела со дна моря.

Подлодка Nautilus с Мадсеном и Валль на борту вышла в море 10 августа вечером. Ранним утром следующего дня субмарину начали разыскивать после того, как о не вернувшейся домой женщине сообщил ее друг. После нескольких часов поиска в первой половине дня спасатели сообщили, что подлодку, наконец, нашли и установили контакт с Мадсеном.

Однако позднее стало известно, что лодка неожиданно затонула близ Копенгагена на глубине семи метров и что ее хозяина спас экипаж находившейся поблизости яхты. Изобретатель рассказал в тот же день полиции, что места нахождения журналистки он не знает и что он ее высадил на берег через несколько часов после встречи и совместного плавания на субмарине. Уход на дно своей подлодки он пояснил техническими проблемами.

Nautilus со дня моря подняли через два дня после произошедшего, осмотрели, но тела журналистки там не нашли. По словам адвоката Мадсена, инженер настроен на сотрудничество со следствием и, несмотря на сделанное заявление о несчастном случае на борту субмарины, виновным в гибели журналистки себя не считает.