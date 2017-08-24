Рэпер из США, смотревший на затмение без очков, едва не потерял зрение

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Американский рэп-исполнитель Joey Bada$$, рассказавший в соцсетях ранее о том, как смотрел на солнечное затмение без специальных очков, отменил концерты из-за проблем со зрением, передает телеканал CTV.

Наблюдение за солнцем без защитных очков грозит серьезными офтальмологическими проблемами.

"Сошел ли я с ума, если смотрел сегодня на затмение без очков? Я и раньше смотрел на солнце и после этого видел все цвета целый день. Я же не умер… Это не первое солнечное затмение, и я уверен, что у наших предков не было красивых очков. Также очень даже уверен, что они все не ослепли", — написал рэпер в Twitter в понедельник.

"Ввиду непредвиденных обстоятельств мои шоу в Кливленде, Чикаго и Торонто отменены", — написал во вторник исполнитель. "В глазах двоится", — написал он позже.

Ранее президент США Дональд Трамп подвергся "троллингу" в прессе и в интернете за то, что смотрел на солнечное затмение без специальных защитных очков. Трамп пока не высказывал жалоб на свое здоровье.

Жители 14 штатов США в понедельник наблюдали "Великое солнечное затмение". Полоса полного затмения шириной 113 километров протянулась от западного до восточного побережья страны. В последний раз подобное явление в США наблюдали 99 лет назад. Следующее полное затмение здесь ожидается в 2024 году, но его можно будет наблюдать только в нескольких штатах.