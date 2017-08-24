Экс-президент Польши Валенса попал в ДТП

ВАРШАВА, 24 авг — РИА Новости. Экс-президент Польши Лех Валенса попал в ДТП с автомобилем Бюро охраны правительства (BOR), сообщает радиостанция RFM FM.
Отмечается, что лимузином BOR управлял офицер Бюро охраны. Автомобиль ехал без включенных спецсигналов.
"Полицейские, прибывшие на место, установили, что вину за ДТП несет водитель Сitroen. Он получил штраф", — говорится в сообщении.
Kolizja limuzyny BOR z Lechem Wałęsą w środkuhttps://t.co/ZdzJVyuzLI#bor #Wałesa pic.twitter.com/lpidAkGiQD— Telewizja Republika (@RepublikaTV) 24 августа 2017 г.
Отмечается, что никто в ДТП не пострадал. Валенса пешком пошел к расположенной рядом своей квартире.
BOR подтвердил в Twitter, что "во время проезда автомобиля Бюро охраны правительства на территории поморского воеводства произошло столкновение с участием автомобиля гражданского назначения". Однако BOR не упоминает в сообщении, что в автомобиле был Валенса.
Auto BOR z Lechem Wałęsą miało wypadek. B. prezydent bez obrażeń https://t.co/wMlL1UGTvw— KOD (@Kom_Obr_Dem) 24 августа 2017 г.