Угрозы в соцсети стали причиной отмены концерта в Роттердаме

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Министр юстиции Нидерландов Стеф Блок сообщил, что причиной для отмены концерта американской рок-группы в Роттердаме стало сообщение с угрозой в социальной сети от неназванного мужчины, сообщает радиостанция BNR.

Полиция Нидерландов в среду вечером отменила концерт американской рок-группы Allah-Las в Роттердаме из-за "террористической угрозы". Как заявил мэр города Ахмед Абуталеб, недалеко от концертного зала полиция остановила фургон с испанскими номерными знаками, в котором находилось несколько газовых баллонов. По его словам, водитель транспортного средства был задержан и направлен на допрос.

Мэр подтвердил, что концерт американской рок-группы был отменен после предупреждения от испанской полиции. Какую именно информацию предоставили испанские власти, он не уточнил. Агентство Рейтер со ссылкой на источник в судебных органах сообщило, что предупреждение испанских властей напрямую не связано с терактами в Барселоне и Камбрильсе на прошлой неделе.

Как сообщает BNR со ссылкой на осведомленный источник, пост с угрозой, послуживший причиной для отмены мероприятия, в мессенджере Telegram написал 22-летний молодой человек. Он был задержан в четверг в голландской провинции Северный Брабант.

"Этот человек сыграл очень негативную роль в этой истории. Нам очень хочется услышать, зачем же он совершил этот глупый поступок", — сказал министр.