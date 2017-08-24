МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Финская полиция арестовала одного из подозреваемых, задержанных в среду в связи с расследованием теракта в Турку, говорится в пресс-релизе правоохранительных органов.
Второй задержанный был отпущен без предъявления обвинений.
Задержанные подозревались в подготовке преступлений террористического характера. Всего были задержаны шесть человек, на данный момент под стражей остаются четверо из них. Один из них подозревается в умышленном убийстве двух людей и покушении на умышленное убийство восьми человек, говорится в пресс-релизе.
В пятницу в финском Турку 18-летний выходец из Марокко напал с ножом на прохожих. Погибли две женщины, еще восемь человек были ранены. Полиция подтвердила, что нападение в Турку расследуется по статье "терроризм".