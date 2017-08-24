Янкаускас назначен новым главой представительства ЕС в Азербайджане

БАКУ, 24 авг – РИА Новости, Вугар Гасанов. Кестутис Янкаускас, который ранее возглавлял мониторинговую миссию ЕС в Грузии, назначен новым главой представительства Европейского союза в Азербайджане, говорится в сообщении на сайте ЕС.

Ранее должность главы представительства ЕС в Азербайджане занимала Малена Мард.

"Назначение Янкаускаса на эту должность было объявлено верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини", — говорится в сообщении.

Уточняется, что до назначения в Азербайджан Янкаускас возглавлял мониторинговую миссию ЕС в Грузии.