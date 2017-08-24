Глава Пентагона заявил о развитии стратегического сотрудничества с Украиной

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости. Вашингтон намерен усилить отношения с Киевом на стратегическом уровне для поддержания мира и стабильности, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис в четверг перед переговорами с министром обороны Украины Степаном Полтораком.
"Мы видим, через какие трудности проходит ваша страна, и у нас есть намерения усилить отношения на стратегическом уровне на благо народа Украины, для поддержания мира и стабильности", — приводит его слова пресс-служба минобороны Украины.
Ранее глава Пентагона заявил, что США ожидают от вооруженных сил Украины полного соблюдения стандартов НАТО.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства.
Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.