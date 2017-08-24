Глава Пентагона заявил о развитии стратегического сотрудничества с Украиной

Министр обороны США Джеймс Мэттис и президент Украины Петр Порошенко и во время встречи в Киеве. 24 августа 2017

Министр обороны США Джеймс Мэттис и президент Украины Петр Порошенко и во время встречи в Киеве. 24 августа 2017

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости. Вашингтон намерен усилить отношения с Киевом на стратегическом уровне для поддержания мира и стабильности, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис в четверг перед переговорами с министром обороны Украины Степаном Полтораком.

"Мы видим, через какие трудности проходит ваша страна, и у нас есть намерения усилить отношения на стратегическом уровне на благо народа Украины, для поддержания мира и стабильности", — приводит его слова пресс-служба минобороны Украины.

Ранее глава Пентагона заявил, что США ожидают от вооруженных сил Украины полного соблюдения стандартов НАТО.

Мэттис накануне прибыл в Киев, где встретился с президентом страны Петром Порошенко и принял участие в военном параде ко Дню независимости Украины.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.