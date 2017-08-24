Яровая: парад с участием НАТО показал, что Украина утратила суверенитет

Военнослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017

Военнослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Парад в честь независимости Украины с участием представителей НАТО иллюстрирует, что эта страна утратила суверенитет и превратилась в территорию внешнего управления, заявила вице-спикер российской Госдумы Ирина Яровая (ЕР).

В центре Киева в четверг состоялся парад в честь 26-й годовщины независимости Украины. В нем впервые приняли участие солдаты государств-членов НАТО. За парадом наблюдали специально приехавшие в украинскую столицу министры обороны из разных стран мира, в том числе глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Похоже, что шествие НАТО символизирует их личный вклад в спецоперацию "Майдан" с антиконституционным госпереворотом на Украине… Все происходящее иллюстрирует и без того переполненную хронику событий утраты Украиной суверенитета и превращения в территорию внешнего управления", — цитирует Яровую ее пресс-служба.

Депутат заявила, что нашествие "НАТО и компании" началось намного раньше, на Украине были искусственно посеяны и взращены "семена русофобии, незнания и неуважения общей истории предков, невежества и национализма".

"Донбасс не покорился именно такой политике самоуничтожения. Вопрос, конвертируются ли парадные шествия в агрессивные будни, к сожалению, риторичен", — заключила Яровая.