Швейцарский адвокат Каримовой не может получить информацию о ее судьбе

ПАРИЖ, 24 авг — РИА Новости. Швейцарскому адвокату дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой, председателю женевской коллегии адвокатов Грегуару Манжа (Gregoire Mangeat) пока не удалось получить информацию о месте и условиях ее содержания или с ней связаться.

"Я пытаюсь получить эту информацию. Надеюсь узнать что-то к середине сентября", — сообщил Манжа РИА Новости.

В октябре 2013 года против Каримовой было возбуждено уголовное дело за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, совершенные в составе организованной преступной группы в 2001–2013 годах, в августе 2015 года суд приговорил ее к пяти годам ограничения свободы. После смерти президента Ислама Каримова в сентябре 2016 года в СМИ появились сообщения, что его дочь Гульнара была убита, но информация не подтвердилась. Адвокат из Женевы Манжа заявил, что видел ее в Ташкенте в декабре 2016 года. По его словам, Каримова была здорова, но условия ее содержания не соответствовали международным нормам.

В конце июля прокуратура Узбекистана сообщила, что против Каримовой продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сообщается, что общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам составила почти 2 миллиарда долларов по нынешнему курсу. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе и в России, на общую сумму более 1,5 миллиарда долларов.