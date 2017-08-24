Трамп "затмил" Обаму в Twitter

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сделал ретвит записи с изображением, где он "затмевает" бывшего главу государства Барака Обаму.

На картинке из четырех секций представлены черно-белые изображения Обамы, которого постепенно закрывает цветная фотография улыбающегося Трампа. Внизу также есть подпись: "Самое лучшее затмение!"

Пост, который ретвитнул Трамп, является ответом сторонника президента Джерри Травоне на предыдущие сообщения главы государства в Twitter.

Тематика процитированной президентом записи связана с тем, что в понедельник жители 14 штатов стали свидетелями "Великого солнечного затмения", полоса которого протянулась от западного до восточного побережья страны. В последний раз подобное явление в США наблюдали 99 лет назад. Следующее полное затмение ожидается в 2024 году, но его можно будет увидеть только в нескольких штатах.