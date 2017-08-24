В Испании освободили одного из подозреваемых в причастности к терактам

МАДРИД, 24 авг — РИА Новости, Сергей Сарымов. Суд Испании принял решение не оставлять под стражей одного из главных подозреваемых по делу об организации и совершении терактов в Испании 17 августа Салаха эль-Кариба, сообщает в четверг испанское издание La Vanguardia.

Судья Фернандо Андреу, ведущий это дело, принял решение не продлевать задержание Салаха эль-Кариба и освободить его из-под меры предосторожности. Во вторник после допроса в суде главных подозреваемых в организации и совершении терактов судья принял решение заключить его под арест на 72 часа до дальнейшего решения.

Ранее судья решил не заключать под стражу и освободить под залог другого подозреваемого Мохаммеда Аалья. Двое других подозреваемых — Дрисса Оукабир и Мохаммед Хули Кемляль — решением суда были помещены под арест.

В рамках допроса во вторник подозреваемые подтвердили тот факт, что изначально планировали совершить ряд терактов в знаковых местах Барселоны, в частности, в соборе Саграда Фамилия. Подозреваемым были выдвинуты обвинения по четырем пунктам: участие в террористической группировке, совершение убийств, причинение ущерба, а также хранение взрывчатых веществ.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ *. Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них были задержаны, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.