Глава ДНР считает, что цена угля из США для Киева может быть "заоблачной"

ДОНЕЦК, 24 авг — РИА Новости. Цена американского угля для Киева может оказаться "заоблачной", считает глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Во вторник посольство Украины в США сообщило, что из Соединенных Штатов была отправлена первая партия угля в рамках соглашения украинского "Центрэнерго" с американской Xcoal.

"(Президент США Дональд) Трамп выполняет свое предвыборное обещание. Рынок сбыта он нашел на Украине. Вопрос другой — насколько этот уголь подходит для тех теплоэлектростанций? Какая будет цена этого угля, два? И третий вопрос: логистика, которая предусмотрена, она не совсем стыкуется с логистикой, которая требует, чтобы уголь попал на теплоэлектростанции. Я думаю, проблемы у них (правительство Украины — ред.) будут, это однозначно. Вы помните, когда они покупали уголь в ЮАР, Польше, чем это все закончилось? Я думаю, эту поставку ждет такая же судьба. Цена будет заоблачная", — заявил Захарченко журналистам.

Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, а предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.