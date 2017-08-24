Приток мигрантов в Великобританию сократился до трехлетнего минимума

ЛОНДОН, 24 авг — РИА Новости, Наталья Копылова. Чистый приток (число въехавших в страну за вычетом выехавших) мигрантов в Великобританию с марта 2016 года по март 2017 года сократился на 81 тысячу человек, составив 246 тысяч, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики Соединенного Королевства (ONS, Office for National Statistics).

Основная доля мигрантов, покинувших за указанный период страну, пришлась на граждан Евросоюза — поток мигрантов сократился на 51 тысячу человек. При этом миграция граждан ЕС из Британии увеличилась на 33 тысячи — до 122 тысяч человек, а въезд граждан ЕС в Британию сократился на 19 тысяч человек.

Число мигрантов, прибывших в Британию в поисках работы, сократилось на 39 тысяч человек — до 87 тысяч, а количество уехавших за границу по предложению работодателей возросло на 21 тысячу — до 122 тысяч человек.

По мнению главы по международной миграции ONS Николы Уайт, полученные цифры могут быть связаны с результатами референдума о Brexit прошлого года. Однако пока "преждевременно говорить, является ли это долгосрочным трендом".

Решение о выходе из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода страны из ЕС. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска процесса.