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Взрыв на военном складе в Абхазии произошел во время замены крыш

Сюжет:
Взрыв на складе боеприпасов в Абхазии (44)
16:2324.08.2017
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© РИА Новости / Виноградов ДмитрийПоследствия взрывов на складе вооружения в посёлке Приморский, Абхазия. 3 августа 2017Последствия взрывов на складе вооружения в посёлке Приморский, Абхазия. 3 августа 2017
© РИА Новости / Виноградов Дмитрий

СУХУМ, 24 авг – РИА Новости. Взрыв на военном складе в Абхазии, из-за которого погибли две россиянки, произошел во время замены крыш, меры безопасности соблюдались, сварочные работы не проводились, заявил в четверг глава Минобороны республики Мираб Кишмария. 

Взрыв на складе боеприпасов в Абхазии. 2 августа 2017
© Фото : Рустам Чочуа
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В селе Приморское Гудаутского района Абхазии 2 августа взорвался склад боеприпасов, 64 человека, в том числе российские туристы, получили ранения, две туристки погибли. Ранее глава МЧС Абхазии Лев Квициния сообщил, что ведомство продолжает находить разлетевшиеся после взрыва боеприпасы в частных домовладениях, лесных массивах и на дорогах.

"Двадцать седьмого июля мной был подписан приказ о частичном ремонте крыш складов, которые находились в районе источника в Приморском, так как здание 1973 года. Исполнение приказа было начато 1 августа. Работы было решено продолжить 2 августа. Проводились работы по замене крыш — меняли шифер, который уже устарел, меры безопасности соблюдались, никаких сварочных работ не проводили", — цитирует министра агентство Sputnik Абхазия.

Сотрудники МЧС в районе места взрыва в селе Приморское, Абхазия. 2 августа 2017
© Фото : МЧС Абхазии
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По его словам, 2 августа, после небольшого перерыва, работы продолжились в 16 часов (совпадает с мск), в 16.30 произошел мощный хлопок, который было слышно за 500-600 метров. После этого было принято решение остановить работы, а через несколько минут произошел еще один хлопок. Затем старший специалист по хранению вооружений и боеприпасов Соловьев дал команду эвакуировать весь личный состав. Как отметил министр, в складе находились авиабомбы, артиллерийские снаряды и инженерное имущество.

"От чего произошел взрыв, будем разбираться, идет расследование. Имеем итоги предварительного расследования, который мы передадим в прокуратуру", — добавил Кишмария.

По мнению министра, взрыв на складе мог произойти из-за человеческого фактора. На данный момент, как отметил Кишмария, большая часть неразорвавшихся снарядов убрана с близлежащих территорий частных домовладений.

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