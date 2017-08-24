Число пострадавших при взрыве в Киеве выросло до трех

Сотрудники полиции на месте взрыва в центре Киева у здания кабинета министров. 24 августа 2017

Сотрудники полиции на месте взрыва в центре Киева у здания кабинета министров. 24 августа 2017

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости. Число пострадавших при взрыве в центре Киева возле здания Кабмина выросло с двух до трех человек. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря полиции Киева Оксану Блищик.

В результате взрыва, по ее словам, пострадали две женщины и мужчина. Какие именно ранения они получили, представитель полиции не уточнила.

В четверг днем в правительственном квартале во время празднования независимости Украины взорвался неизвестный предмет. ЧП произошло на участке улицы Грушевского между стадионом "Динамо" и зданием кабмина. По данным СМИ, речь идет о взрывпакете.

Недалеко от этого места проходит выставка военной техники, открытая по случаю 26-й годовщины независимости Украины. В СБУ назвали основной версией взрыва "хулиганство".