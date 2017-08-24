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В мире

Глава Пентагона в Киеве: Мэттис обсудил с Порошенко поставки оружия

16:2224.08.2017
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© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко и министр обороны США Джеймс Мэттис во время встречи в Киеве. 24 августа 2017Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны США Джеймс Мэттис во время встречи в Киеве. 24 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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КИЕВ, 24 авг — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе визита в Киев заверил Украину в дальнейшей поддержке со стороны США и заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о предоставлении Киеву летального оружия. По словам Мэттиса, свои рекомендации руководству США он представит по итогам визита.

Министр обороны США Джеймс Мэттис и президент Украины Петр Порошенко и во время встречи в Киеве. 24 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/ Николай Лазаренко
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США намерены использовать Украину в противостоянии с РФ, считает эксперт
По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, визит главы Пентагона говорит о поддержке Украины со стороны США, однако "состоялся в пику России".

Слова поддержки

Мэттис стал первым министром обороны США, который посетил Украину со времен Роберта Гейтса, возглавлявшего американское военное ведомство в 2006–2011 годах.

Нынешний визит проходит на фоне все чаще появляющихся в США рассуждений о том, следует ли поставлять Киеву летальное оружие. Одним из активных сторонников этой идеи является сенатор Джон Маккейн. В частности, он призывал президента Дональда Трампа воспользоваться предоставленными ему по закону полномочиями и начать поставки Украине оборонительного летального оружия.

После встречи с украинским президентом Петром Порошенко, Мэттис заявил, что его ведомство намерено укреплять отношения с Киевом, а США обязуются и дальше предоставлять Киеву помощь по защите "страны и народа Украины".

"Мы имеем намерение укреплять отношения между нашими странами. Я прибыл сюда, чтобы лучше понять ситуацию, с которой сталкиваются ваши бойцы на передовой (в Донбассе — ред.). Союзники США будут и дальше осуществлять давление на Россию для того, чтобы принудить ее к уважению минских соглашений, пока Россия не пойдет надлежащим путем", — сказал Мэттис в четверг на брифинге в Киеве по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко. Он также заявил, что США никогда не признают вхождение Крыма в состав РФ.

Украинский лидер в свою очередь заявил, что "поблагодарил администрацию США за последний пакет ограничительных мер, который подтвердил, что США готовы брать на себя лидерское первенство в трансатлантическом фронте санкций".

Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Как отмечали в МИД РФ, Россия не является субъектом минских соглашений по Украине.

Министр обороны США Джеймс Мэттис во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве. 24 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/ Николай Лазаренко
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Глава Пентагона заявил, что США ждут от Украины соблюдения стандартов НАТО
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Обсудили военное сотрудничество и Донбасс

По словам Порошенко, на встрече с Мэттисом стороны обсудили расширение сотрудничества с США в военно-технической сфере.

"Я бы разделил этот вопрос на две части. Первое, мы еще во время моего визита (в США — ред.) договорились, что у нас будет очень активный диалог по обеспечению оборонных возможностей Украины. Это касается не только и не сколько поставки летального вооружения, но и обеспечения, и увеличения оборонных возможностей, включая и средства радиоэлектронной борьбы, средства, которые увеличивают эффективность действий ВСУ (вооруженных сил Украины) в оборонной сфере", — сказал Порошенко.

Президент Украины проинформировал министра обороны США о ситуации с безопасностью в Донбассе, а также выразил надежу на соблюдение перемирия в регионе, объявленного с 25 августа.

Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны США Джеймс Мэттис во время встречи в Киеве. 24 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/ Николай Лазаренко
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Глава Пентагона заявил, что США продолжат помогать Украине в защите страны
"Мы с господином министром также обменялись мнениями относительно усиления международного присутствия в Донбассе. Речь идет о разворачивании, возможно, миротворческой миссии ООН с мандатом Совета безопасности ООН", — добавил украинский лидер.

Перспективы поставок оружия

Говоря о перспективах поставок Украине летального оружия, Мэттис заявил, что Вашингтон рассматривает этот вопрос.

"Я сейчас вернусь к себе и, смотря на то, что я увижу, о чем я узнал, я буду, конечно, информировать руководство страны об очень конкретных вещах, которые я буду рекомендовать для осуществления", — сказал Мэттис.

Он также заявил, что США уже оказывают поддержку Украине. "Совсем недавно мы утвердили поставки техники на 175 миллионов долларов, включая специальное оборудование, которое будет предоставлять большую обороноспособность Украине", — добавил глава Пентагона.

Порошенко отметил, что обсуждение вопроса о поставках США оружия Киеву до принятия окончательного решения "нуждается в тишине". По его словам, в целом он доволен уровнем сотрудничества с Вашингтоном.

Министр обороны США Джеймс Мэттис и президент Украины Петр Порошенко и во время встречи в Киеве. 24 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/ Николай Лазаренко
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Мэттис заявил, что союзники США продолжат оказывать давление на Россию
РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.

Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса. Председатель военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что не видит необходимости в поставках летального оружия Киеву, потому что это "лишь увеличит страдания людей".

Мнения экспертов

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что визит Мэттиса говорит об использовании Вашингтоном Украины в противостоянии с РФ.

Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны США Джеймс Мэттис во время встречи в Киеве. 24 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Глава Пентагона рассказал о перспективах поставок Киеву летального оружия
"Ничего особого по большому счету не было сказано. Можно сделать вывод, что Мэттис представляет в США партию "ястребов". Его заявления говорят о том, что партия "ястребов" может использовать Украину в своем геополитическом противостоянии с Россией, продолжит игру времен (бывшего президента США Барака) Обамы, продолжит оказывать Украине финансовую, военную поддержку для того, чтобы она оставалась опасной для существования России", — сказал РИА Новости в четверг Бортник. Он отметил, что визит говорит о поддержке Украины со стороны США, однако визит состоялся в пику России.

Член комитета Госдумы по международным делам Адальби Шхагошев считает, что визит Мэттиса говорит о том, что США "продолжат оказывать это давление (на РФ — ред.), прикрываясь невыполнением минских соглашений, до тех пор, пока они не увидят результаты выборов президента РФ в следующем году". "В России это четко понимают", — сказал он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью китайским и японским СМИ заявил об уверенности Москвы в том, что США будут пытаться вмешаться в предстоящие выборы президента России. Заместитель главы дипмиссии США в России Энтони Годфри в ответ на это выразил уверенность, что США не будут этого делать.

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