Глава Пентагона в Киеве: Мэттис обсудил с Порошенко поставки оружия

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе визита в Киев заверил Украину в дальнейшей поддержке со стороны США и заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о предоставлении Киеву летального оружия. По словам Мэттиса, свои рекомендации руководству США он представит по итогам визита.
Слова поддержки
Мэттис стал первым министром обороны США, который посетил Украину со времен Роберта Гейтса, возглавлявшего американское военное ведомство в 2006–2011 годах.
Нынешний визит проходит на фоне все чаще появляющихся в США рассуждений о том, следует ли поставлять Киеву летальное оружие. Одним из активных сторонников этой идеи является сенатор Джон Маккейн. В частности, он призывал президента Дональда Трампа воспользоваться предоставленными ему по закону полномочиями и начать поставки Украине оборонительного летального оружия.
После встречи с украинским президентом Петром Порошенко, Мэттис заявил, что его ведомство намерено укреплять отношения с Киевом, а США обязуются и дальше предоставлять Киеву помощь по защите "страны и народа Украины".
"Мы имеем намерение укреплять отношения между нашими странами. Я прибыл сюда, чтобы лучше понять ситуацию, с которой сталкиваются ваши бойцы на передовой (в Донбассе — ред.). Союзники США будут и дальше осуществлять давление на Россию для того, чтобы принудить ее к уважению минских соглашений, пока Россия не пойдет надлежащим путем", — сказал Мэттис в четверг на брифинге в Киеве по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко. Он также заявил, что США никогда не признают вхождение Крыма в состав РФ.
Украинский лидер в свою очередь заявил, что "поблагодарил администрацию США за последний пакет ограничительных мер, который подтвердил, что США готовы брать на себя лидерское первенство в трансатлантическом фронте санкций".
Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Как отмечали в МИД РФ, Россия не является субъектом минских соглашений по Украине.
Обсудили военное сотрудничество и Донбасс
По словам Порошенко, на встрече с Мэттисом стороны обсудили расширение сотрудничества с США в военно-технической сфере.
"Я бы разделил этот вопрос на две части. Первое, мы еще во время моего визита (в США — ред.) договорились, что у нас будет очень активный диалог по обеспечению оборонных возможностей Украины. Это касается не только и не сколько поставки летального вооружения, но и обеспечения, и увеличения оборонных возможностей, включая и средства радиоэлектронной борьбы, средства, которые увеличивают эффективность действий ВСУ (вооруженных сил Украины) в оборонной сфере", — сказал Порошенко.
Президент Украины проинформировал министра обороны США о ситуации с безопасностью в Донбассе, а также выразил надежу на соблюдение перемирия в регионе, объявленного с 25 августа.
Перспективы поставок оружия
Говоря о перспективах поставок Украине летального оружия, Мэттис заявил, что Вашингтон рассматривает этот вопрос.
"Я сейчас вернусь к себе и, смотря на то, что я увижу, о чем я узнал, я буду, конечно, информировать руководство страны об очень конкретных вещах, которые я буду рекомендовать для осуществления", — сказал Мэттис.
Он также заявил, что США уже оказывают поддержку Украине. "Совсем недавно мы утвердили поставки техники на 175 миллионов долларов, включая специальное оборудование, которое будет предоставлять большую обороноспособность Украине", — добавил глава Пентагона.
Порошенко отметил, что обсуждение вопроса о поставках США оружия Киеву до принятия окончательного решения "нуждается в тишине". По его словам, в целом он доволен уровнем сотрудничества с Вашингтоном.
Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса. Председатель военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что не видит необходимости в поставках летального оружия Киеву, потому что это "лишь увеличит страдания людей".
Мнения экспертов
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что визит Мэттиса говорит об использовании Вашингтоном Украины в противостоянии с РФ.
Член комитета Госдумы по международным делам Адальби Шхагошев считает, что визит Мэттиса говорит о том, что США "продолжат оказывать это давление (на РФ — ред.), прикрываясь невыполнением минских соглашений, до тех пор, пока они не увидят результаты выборов президента РФ в следующем году". "В России это четко понимают", — сказал он.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью китайским и японским СМИ заявил об уверенности Москвы в том, что США будут пытаться вмешаться в предстоящие выборы президента России. Заместитель главы дипмиссии США в России Энтони Годфри в ответ на это выразил уверенность, что США не будут этого делать.