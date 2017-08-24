В Киеве задержали подозреваемого в причастности к убийству иностранца

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости. Киевские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в причастного к убийству иностранца в центре города, сообщила в четверг пресс-служба полиции столицы Украины.

Полиция Киева в четверг сообщила об убийстве иностранца в центре столицы. По данным правоохранителей, злоумышленники скрылись на автомобиле, введен план "перехват". По данным СМИ, был убит гражданин Израиля.

"Благодаря проведенным оперативным мероприятиям правоохранители через несколько часов доставили злоумышленника в управление полиции. Сейчас он общается со следователями", — говорится в сообщении на сайте полиции.

При осмотре автомобиля задержанного полицейские обнаружили пятна крови, гильзы и повреждения от пуль, отмечается в сообщении.

"В настоящее время мужчина задержан, с ним работают следователи. Следственные действия продолжаются", — приводит пресс-служба слова начальника полиции в Киеве Андрея Крищенко.

Он добавил, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего, возможные свидетели и мотивы убийства, а также другие лица, которые имели отношение к инциденту.

По данным полиции, возбуждено два уголовных дела: по факту умышленного убийства и по факту завладения транспортным средством (злоумышленник скрылся на автомобиле убитого). Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.