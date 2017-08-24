Во Франции нашли бутылку с запиской, которая два года плыла из Майами

ПАРИЖ, 24 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Бутылку с запиской, кинутую в море между Майами и Багамами два года назад, обнаружили во французской Нормандии, передает в четверг портал France Info.
Отправителем записки была девочка из Флориды по имени Саммер (Summer). Когда она запускала в море бутылку, ей было семь лет.
"Я не думала, что она может доплыть куда-то", — приводит издание слова Саммер. Родители ребенка назвали событие "невероятным".
Обнаружить бутылку с запиской на французском пляже посчастливилось женщине, отдыхавшей в кемпинге Bel Sito в департаменте Манш на северо-западе Франции.
"Если вы получите эту записку, знайте — меня зовут Саммер, моя фамилия — Смит и я учусь во втором классе в школе Сент-Томас", — говорилось в записке. Девочка написала также телефон и почтовый адрес своей мамы.
Владельцы кемпинга на своей странице в сети Facebook предложили родителям Саммер следующим летом бесплатно погостить неделю в одном из их домиков.
"Мы находимся рядом с пляжами, где происходила высадка союзных войск (в 1944 году — ред.), американским кладбищем и нормандскими мемориалами — заветными местами, поскольку здесь были тысячи американских солдат, прибывших освобождать Францию во время Второй мировой. Подумайте об этом! Остаемся на связи", — написали они, снабдив пост смайликами, сердечками и флагами Франции и США.