Немецкий журнал Stern изобразил на обложке "зигующего" Трампа

БЕРЛИН, 24 авг — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Немецкий журнал Stern разместил на обложке своего нового номера изображение американского президента Дональда Трампа, завернутого во флаг США и вытянувшего правую руку в нацистском приветствии.

Возле рисунка размещена ссылка на статью под крупно выделенным заголовком "Его борьба" ("Sein Kampf") — очевидно, по аналогии с программной работой нацистского лидера Адольфа Гитлера "Моя борьба" ("Mein Kampf"). Статья в Stern посвящена реакции Трампа на праворадикальные выступления в Соединенных Штатах.

Хотя нацистская символика запрещена в ФРГ, немецкая пресса активно использует ее при написании критических материалов на острые политические темы. Например, в марте 2015 года в ходе дискуссии о военных репарациях Греции еженедельник Spiegel разместил на обложке фотоколлаж, изображавший канцлера Ангелу Меркель в окружении офицеров немецкого вермахта возле Акрополя.