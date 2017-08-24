Колумнисту Sputnik угрожают расправой за фильм о культурном наследии Косово

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Сербский режиссер, колумнист агентства Sputnik Борис Малагурский стал получать угрозы от косовских албанцев после того, как вышел трейлер его документального фильма "Косово: момент в цивилизации", пишет Sputnik Сербия.

Официальная премьера фильма, который посвящен судьбе культурного наследия края, пройдет осенью в Париже.

По словам режиссера, реакция в социальных сетях на трейлер была чрезвычайно бурной, многие даже призывали его убить. "Многие албанские СМИ сразу объявили фильм сербской пропагандой, что, в целом, удивительно, ведь лента еще не вышла на экраны, даже я, режиссер и продюсер, его еще не видел целиком", — отметил Малагурский, подчеркнув, что этот документальный фильм не будет политически окрашен, он просто покажет правду.

На угрозы, поступающие в соцсетях, режиссер предпочитает отвечать цивилизованно, со ссылками на "западные источники". "Когда мне угрожают и начинают писать, что албанцы требовали независимости из-за Милошевича, я отправляю им статью из NY Times образца 1982 года, в которой черным по белому написано, что албанские националисты хотят этнически чистого Косово и создания "Большой Албании", а значит — вынуждают сербов покинуть Косово и Метохию. В ответ сыпятся угрозы и оскорбления, что логично, поскольку аргументов нет", — рассказал Малагурский.

Режиссер уверен, что подобные угрозы стали возможны лишь потому, что его албанские подписчики в соцсетях убеждены, что США поддержат их в любом начинании.

"Но я бы на их месте не был таким самоуверенным. Американцы поддерживали талибов, когда они были нужны, чтобы бороться против Советов, да и Хуссейна, когда он был нужен им в борьбе против Ирана. Надеюсь, что им хватит мудрости, чтобы достичь некоего компромисса. Однако когда речь заходит о сохранении нашего исторического наследия, компромисса быть не может, мы должны сохранить то, что нам принадлежит, и приложить все усилия, чтобы рассказать миру правду", — заключил Малагурский.

Сербский режиссер-документалист Борис Малагурский снял уже несколько фильмов, в которых изучает изменения, происходящие в последние 20 лет на Балканах. Фильм "Косово: Вы можете себе представить?" посвящен тяжелому положению сербских общин, проживающих в Косово, а в ленте "Вес цепей" Малагурский пытается проанализировать ту роль, которую США, НАТО и Европейский союз сыграли в развале Югославии. В СМИ Малагурского называют "сербским Майклом Муром".

Вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии в 1999 году привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В феврале 2008 года косовско-албанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Белграда. Ее не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

Оставшиеся в Косово и Метохии около ста тысяч сербов живут на севере края и в нескольких анклавах на юге.