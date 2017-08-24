В Черногории неизвестный выстрелил в катавшегося на гидроцикле россиянина

БЕЛГРАД, 24 авг – РИА Новости. Неизвестный несколько раз выстрелил из пистолета в россиянина, когда тот катался на водном мотоцикле у побережья Черногории, сообщает газета Vijesti.

В результате происшествия мужчина не пострадал. Газета не называет его имени, однако приводит инициалы — А.Ц.

Инцидент произошел в среду между островом Свети Никола и мысом Завала. Обратившись в полицию, 29-летний россиянин рассказал, что его обстреляли с белого катера. Полицейские вместе с сотрудниками пограничной службы прибыли на место происшествия, разыскали судно и задержали подозреваемого в стрельбе. Им оказался 29-летний житель Будвы с инициалами М.М.

"У него изъяты газовый пистолет и пистолет марки Glock, на который у него есть соответствующее разрешение", — цитирует издание заявление полиции.

Сейчас власти пытаются целью установить, из какого оружия были стрелял нападавший. Дело передано в прокуратуру. Предполагаемый правонарушитель находится под арестом.