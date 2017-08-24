Пять стран Евросоюза отменили пограничный контроль на внутренних границах

БРЮССЕЛЬ, 24 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Выданное Евросоюзом Австрии, Германии, Дании и Швеции, а также Норвегии разрешение продлить до шести месяцев чрезвычайные меры контроля на границах внутри Шенгенской зоны в целях борьбы с нелегальной миграцией пролонгировано не будет, заявила в четверг представитель Еврокомиссии Тове Эрнст.

В апреле исполнительная коллегия ЕС рекомендовала пяти названным странам в течение шести месяцев постепенно отменить временный контроль, введенный в 2015 году в связи с небывалым наплывом мигрантов. Рекомендации Еврокомиссии одобрил Совет ЕС.

"Это окончательные сроки продления", — сказала Эрнст журналистам.