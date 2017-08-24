СМИ сообщили новые подробности об инциденте в Роттердаме

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Испания передала Нидерландам "точную информацию" о возможной атаке на концерте в Роттердаме, где в среду вечером был задержан водитель машины с газовыми баллонами, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию города.

"Была точная информация, что атака будет проведена в этот день, в этом месте, в отношении этой рок-группы", — заявил агентству глава полиции Роттердама Франк Пау (Frank Paauw).

Полиция Нидерландов в среду вечером отменила концерт американской рок-группы Allah-Las в Роттердаме из-за "террористической угрозы". Как заявил мэр города Ахмед Абуталеб, недалеко от концертного зала полиция остановила фургон с испанскими номерными знаками, в котором находились несколько газовых баллонов. По его словам, водитель транспортного средства был задержан и направлен на допрос. Мэр подтвердил, что концерт американской рок-группы был отменен после предупреждения от испанской полиции. Какую именно информацию предоставили испанские власти, он не уточнил. Агентство Рейтер со ссылкой на источник в судебных органах сообщило, что предупреждение испанских властей напрямую не связано с терактами в Барселоне и Камбрильсе на прошлой неделе.