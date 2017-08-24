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В мире

Эксперт рассказал, чем опасна новая американская крылатая ракета

15:1824.08.2017
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© AP Photo / Alik KepliczКрылатая ракета производства американской компании Lockheed MartinКрылатая ракета производства американской компании Lockheed Martin
© AP Photo / Alik Keplicz

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Перспективная дальнобойная крылатая авиаракета в ядерном оснащении, создаваемая в США для радикального обновления воздушного наступательного потенциала, представляет серьезную опасность в массированном ударе и усложнит выполнение задач российским средствам противовоздушной обороны (ПВО), считает эксперт центра военно-политических исследований при МГИМО (у) МИД России Владимир Коровин.

Графическое изображение разрабатываемой в США гиперзвуковой крылатой ракеты X-51A Waverider
© US Air Force
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Пресс-служба военно-воздушных сил (ВВС) США сообщила в среду, что американские корпорации Lockheed Martin и Raytheon создадут новую крылатую ракету, способную нести ядерный заряд, для бомбардировщиков дальнего радиуса действий. По ее данным, первоначальные контракты рассчитаны на общую сумму в 900 миллионов долларов и на 54 месяца. Как отмечается, после этого ВВС США выберут одну из двух этих компаний для производства 1 тысячи ракет. Причем не все из них будут оснащены ядерными боеголовками.

Как заявила в данной связи министр ВВС США Хезер Уилсон, это оружие позволит модернизировать военно-воздушную часть американской ядерной триады и расширить возможности ВВС. Она выразила уверенность в том, что "стратегия сдерживания срабатывает в отношении противников США, которые могут оценивать степень риска". При этом министр отметила, что модернизация будет эффективна с точки зрения затрат.

"Эти ракеты страшны, когда их будет пущено много, то есть в массированном ударе. Одно дело, когда стратегический бомбардировщик В-1 везет 12 ракет или В-52 — под 24 такие ракеты, и другое дело, когда они будут везти по 40. Это означает, что по каждому самолету-носителю потребуется работать с гораздо большей эффективностью, что сильно усложнит задачу ПВО. Но для российской ПВО – это, в принципе, решаемая задача", — заявил РИА Новости в четверг Коровин.

По его словам, новая ракета разрабатывается для радикального обновления воздушного наступательного потенциала Соединенных Штатов.

Пхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"США хотят заменить ракету ALCM, которая была создана еще в конце 1970-х годов фирмой Boeing. Тогда же создавалась ракета Tomahawk фирмой General Dynamics. Ракеты ALCM активно применялись для ударов по Югославии со стратегических бомбардировщиков B-52. Естественно, за прошедшие десятилетия они капитально устарели, поэтому американцы хотят их сделать весьма и весьма современными", — сказал эксперт.

По мнению Коровина, речь идет о крылатых ракетах авиационного базирования с дальностью полета в несколько тысяч километров.

"Успешное применение российских авиационных крылатых ракет Х-101 в ударах по террористам в Сирии американцев сильно зацепило, и они решили, что должны иметь такое же оружие. Это именно авиационная компонента, которая по-настоящему у американцев не модернизировалась на стратегическом уровне уже несколько десятков лет", — уточнил Коровин.

Он считает, что "американцы будут увеличивать степень возможности полета новой ракеты на малой высоте, будут вводиться технологии малой заметности, которую они так любят применять в последнее время".

Вооружение США
© Иллюстрация РИА Новости
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"Она будет достаточно малогабаритной. Если на бомбардировщике В-52 были подвески на три ракеты, на В-1 — барабанные установки под ракеты ALCM, то, скорее всего, будет увеличено количество ракет на одном самолете-носителе. То есть, по всей видимости, будет уменьшена масса ракеты с сохранением дальности ее полета в несколько тысяч километров", — отметил собеседник агентства.

"Перспективную американскую ракету смогут сбивать стоящие на вооружении ВС РФ зенитные ракетные системы С-300, С-400; зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С1" будет способен ей противостоять. Она однозначно с самого начала будет вводиться в парк целей, которые должны будут поражаться и современными, и перспективными российскими системами ПВО", — заключил Коровин.

Как сообщило информационное агентство Блумберг, компания Boeing, занимавшаяся разработкой аналогичных ракет, которые стоят на вооружении ВВС США в настоящее время, на сей раз не вошла в число "финалистов соревнования". Ее представитель заявил, что корпорация "разочарована тем, что не была выбрана" и рассчитывает "получить от ВВС США больше информации по поводу принятого решения".

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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В.И. Чапаев
Если представители правящего класса США (кучка сверхбогатых банкиров) финансирует создание новых наступательных ядерных вооружений, то мы в ответ создадим систему гарантированного уничтожения представителей правящего класса США. При этом ни один простой американец или солдат не пострадает.
15:46
24.08.2017
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