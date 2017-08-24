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В мире

Парад в Киеве: военные НАТО и техника времен СССР прошли по Крещатику

15:0024.08.2017
(обновлено: 15:09 24.08.2017)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкВоеннослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017Военнослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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КИЕВ, 24 авг — РИА Новости. Военный парад по случаю 26-й годовщины независимости Украины прошел в четверг на Крещатике в Киеве. В этом году вместе с украинскими военными по центральной улице украинской столицы впервые прошли военные расчеты стран НАТО, всего — 231 иностранный военнослужащий.

Военнослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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"День независимости". Глава Пентагона принял военный парад в Киеве
Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз заявил о евро-атлантических устремлениях Киева и планах продолжения реформирования украинской армии для достижения стандартов НАТО. При этом признал, что представленная на выставке, организованной ко Дню независимости, техника является разработками времен СССР и Украина только модернизировала ее.

Лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук, комментируя планы Украины по членству в НАТО, заявил, что они ставят крест на реинтеграции Донбасса и мешают объединению страны, "но, видимо, единство страны среди приоритетов украинской власти не значится".

© AFP 2017 / Sergei SupinskiСотрудник правоохранительных органов в центре Киева, Украина
© AFP 2017 / Sergei Supinski
Сотрудник правоохранительных органов в центре Киева, Украина

Парад без техники

Независимость Украины была провозглашена 24 августа 1991 года в условиях острого общественно-политического и экономического кризиса в СССР. Создание нового государства было оформлено на всеукраинском референдуме, состоявшемся в декабре 1991 года, где 90,3% украинцев поддержали акт провозглашения независимости.

Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны США Джеймс Мэттис во время встречи в Киеве. 24 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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В этом году парад прошел без участия военной техники, но в нем приняли участие 4,5 тысячи военных. По словам начальника управления Нацполиции Украины в Киеве Андрея Крищенко, посмотреть военное шествие пришли 2 тысячи зрителей. В целом празднование Дня независимости в столице проходит спокойно.

Власти усилили меры безопасности: зрители могли посмотреть парад только после проверки металлоискателями, что привело к очередям на пунктах пропуска. Также были перекрыты центральные улицы столицы, на время парада закрыли центральные станции метро. После парада выяснилось, что неизвестные сообщили о минировании Майдана Независимости, где проходят торжества, однако, по словам Крищенко, эта информация не подтвердилась, злоумышленники задержаны.

В своей 15-минутной речи Порошенко много говорил о заслугах украинской армии, ее роли в защите страны и урегулировании конфликта на востоке. При этом, по его словам, за время конфликта в Донбассе погибли более 10 тысяч украинских граждан. Президент снова заявил о намерении восстановить территориальную целостность страны, но пообещал это сделать политико-дипломатическим путем. При этом, по словам Порошенко, 130 тысяч украинских военных находятся в резерве, но готовы оперативно вернуться в строй в случае обострения ситуации в Донбассе.

Украинские военнослужащие на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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День независимости Украины: 26 лет на пути в бездну
Шествие открыли военные под флагами военных частей Украинской народной республики (УНР), которая была создана в начале XX века.

После падения монархии в 1917 году Россия прошла через череду революционных потрясений и гражданскую войну, длившуюся до 1922 года. В этот период на территории Украины, входившей в состав Российской империи, была создана Украинская народная республика (УНР). На западной Украине, которая к тому времени входила в состав Австро-Венгерской империи, также началась революция и была провозглашена Западноукраинская народная республика (ЗУНР).

УНР и ЗУНР 22 января 1919 года подписали договор об объединении двух государственных образований. В 1919 году территории ЗУНР были завоеваны Польшей, а УНР прекратила существование в 1920 году после военного конфликта с советской Россией.

© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкВоеннослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Военнослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017

НАТО на Крещатике

Военнослужащие США на параде ко Дню Независимости Украины в Киеве. 24 августа 2017
© REUTERS / Gleb Garanich
Политолог о параде в Киеве: глава Пентагона устроил украинской армии смотр
По центральной улице Киева, Крещатику, вместе с украинскими военными впервые прошли военные расчеты стран-участниц НАТО, в частности США, Великобритании, Канады, Литвы, Польши, а также военные из Молдавии и Грузии. Латвия, Румыния и Эстония были представлены знаменными группами. Всего в параде принял участие 231 иностранный военнослужащий.

Порошенко в очередной раз заявил о евро-атлантических стремлениях Киева, отметив, что уже много сделано для этого. "Первого сентября, ровно через неделю, соглашение (об ассоциации с ЕС – ред.) вступает в силу, становится для нас дорожной картой реформ. Дорога у нас одна: широкий евро-атлантический автобан, который ведет к членству в Европейском союзе и членстве в НАТО", — сказал Порошенко.

Также он добавил, что Украина продолжит реформировать украинскую армию для достижения стандартов НАТО.

"Впереди еще много работы по ее укреплению и модернизации, достижению полной совместимости со стандартами НАТО", — подчеркнул президент.

Президент Украины Петр Порошенко выступает на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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В разные годы вопрос членства Украины в НАТО вызывал острые дискуссии в украинском обществе. Последние соцопросы показывают, что за последние годы число сторонников вступления в альянс выросло в три раза, до 40% в 2017 году. В 2013 их доля составляла 14%. Вместе с тем, лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук считает, что планы Украины по членству в НАТО ставят крест на реинтеграции Донбасса и мешает объединению страны.

"Киев, управляемый в ручном режиме из Вашингтона, взял курс на членство в НАТО… И это при том, что во власти прекрасно понимают: курс на членство в НАТО ставит крест на реинтеграции Донбасса. Но, видимо, единство страны среди приоритетов украинской власти не значится", — говорится в сообщении пресс-службы Медведчука в Facebook.

© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкНа параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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На параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017

Стремление к единству

В своей речи глава государства призвал к единству и выразил надежду, что политическая борьба не разделит страну.

Военнослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Олейник: украинцы чужие на Дне независимости Украины
"Мы должны быть едины: даже самые крепкие стены упадут, если внутри крепости раздор… Мы должны искать и держаться за союзников…", — сказал Порошенко.

Он выразил надежду, что политические силы будут придерживаться европейских принципов политической борьбы.

"Я уверен в том, что нам хватит ума и сил, чтобы политическую борьбу внутри страны удерживать в границах европейских стандартов, цивилизованных отношений власти и оппозиции, чтобы враг не смог подорвать нас изнутри", — сказал Порошенко.

С осени на Украине фактически стартует неформальная избирательная кампания: политики будут готовиться сначала к президентским, а затем к парламентским выборам, которые пройдут в 2019 году. Разные политические силы на Украине периодически требуют провести досрочные выборы в парламент, считая, что действующий состав Рады неэффективен. Оппозиция также заявляет о необходимости провести досрочные выборы главы государства. Порошенко заявлял, что выступает против досрочных парламентских выборов, поскольку, по его мнению, они минимум на год остановят реформы в стране.

© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкУкраинские военнослужащие на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Украинские военнослужащие на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017

Выставка техники

Президент Петр Порошенко. Архивное фото
© Фото : пресс-службы президента Украины
Порошенко призвал Украину к единству, а политиков - к цивилизованной борьбе
Вместо парада военной техники в этом году на Крещатике организована ее выставка. Открывая выставку, Порошенко признал, что представленная техника является разработками времен Советского союза и Украина только модернизировала ее. Всего на выставке представлено около 70 единиц техники.

Крупнейший украинский концерн "Укроборонпром" представил более 30 образцов, в том числе танк Т-72АМТ. Харьковские конструкторы — разработку ракетной системы залпового огня "Верба", которые, как они рассчитывают, заменят "Грады". Кроме того, на выставке представлена боевая машина "Оплот", который в "Укроборонпроме" позиционируют как "один из самых мощных и защищенных танков мира".

По данным концерна, основной боевой танк "Оплот" создан в 1994 году на основе танка Т-80УД, но отличается от него рядом усовершенствований. Кроме того, можно увидеть боевую машину "Булат", которая является модернизированной версией танка Т-64Б (серия танков Т-64 была принята на вооружение армии СССР в 60-х годах).

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУкраинские военнослужащие на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августва 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Украинские военнослужащие на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августва 2017

 

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20 пользователей оставили 20 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Vlad128rr51
Пушечное мясо для англосаксов.
15:17
24.08.2017
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natsem2012
парад зависимости хохлов от хозяев ФША...
15:18
24.08.2017
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