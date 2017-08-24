Парад в Киеве: военные НАТО и техника времен СССР прошли по Крещатику

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости. Военный парад по случаю 26-й годовщины независимости Украины прошел в четверг на Крещатике в Киеве. В этом году вместе с украинскими военными по центральной улице украинской столицы впервые прошли военные расчеты стран НАТО, всего — 231 иностранный военнослужащий.
Лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук, комментируя планы Украины по членству в НАТО, заявил, что они ставят крест на реинтеграции Донбасса и мешают объединению страны, "но, видимо, единство страны среди приоритетов украинской власти не значится".
Парад без техники
Независимость Украины была провозглашена 24 августа 1991 года в условиях острого общественно-политического и экономического кризиса в СССР. Создание нового государства было оформлено на всеукраинском референдуме, состоявшемся в декабре 1991 года, где 90,3% украинцев поддержали акт провозглашения независимости.
Власти усилили меры безопасности: зрители могли посмотреть парад только после проверки металлоискателями, что привело к очередям на пунктах пропуска. Также были перекрыты центральные улицы столицы, на время парада закрыли центральные станции метро. После парада выяснилось, что неизвестные сообщили о минировании Майдана Независимости, где проходят торжества, однако, по словам Крищенко, эта информация не подтвердилась, злоумышленники задержаны.
В своей 15-минутной речи Порошенко много говорил о заслугах украинской армии, ее роли в защите страны и урегулировании конфликта на востоке. При этом, по его словам, за время конфликта в Донбассе погибли более 10 тысяч украинских граждан. Президент снова заявил о намерении восстановить территориальную целостность страны, но пообещал это сделать политико-дипломатическим путем. При этом, по словам Порошенко, 130 тысяч украинских военных находятся в резерве, но готовы оперативно вернуться в строй в случае обострения ситуации в Донбассе.
После падения монархии в 1917 году Россия прошла через череду революционных потрясений и гражданскую войну, длившуюся до 1922 года. В этот период на территории Украины, входившей в состав Российской империи, была создана Украинская народная республика (УНР). На западной Украине, которая к тому времени входила в состав Австро-Венгерской империи, также началась революция и была провозглашена Западноукраинская народная республика (ЗУНР).
УНР и ЗУНР 22 января 1919 года подписали договор об объединении двух государственных образований. В 1919 году территории ЗУНР были завоеваны Польшей, а УНР прекратила существование в 1920 году после военного конфликта с советской Россией.
НАТО на Крещатике
Порошенко в очередной раз заявил о евро-атлантических стремлениях Киева, отметив, что уже много сделано для этого. "Первого сентября, ровно через неделю, соглашение (об ассоциации с ЕС – ред.) вступает в силу, становится для нас дорожной картой реформ. Дорога у нас одна: широкий евро-атлантический автобан, который ведет к членству в Европейском союзе и членстве в НАТО", — сказал Порошенко.
Также он добавил, что Украина продолжит реформировать украинскую армию для достижения стандартов НАТО.
"Впереди еще много работы по ее укреплению и модернизации, достижению полной совместимости со стандартами НАТО", — подчеркнул президент.
"Киев, управляемый в ручном режиме из Вашингтона, взял курс на членство в НАТО… И это при том, что во власти прекрасно понимают: курс на членство в НАТО ставит крест на реинтеграции Донбасса. Но, видимо, единство страны среди приоритетов украинской власти не значится", — говорится в сообщении пресс-службы Медведчука в Facebook.
Стремление к единству
В своей речи глава государства призвал к единству и выразил надежду, что политическая борьба не разделит страну.
Он выразил надежду, что политические силы будут придерживаться европейских принципов политической борьбы.
"Я уверен в том, что нам хватит ума и сил, чтобы политическую борьбу внутри страны удерживать в границах европейских стандартов, цивилизованных отношений власти и оппозиции, чтобы враг не смог подорвать нас изнутри", — сказал Порошенко.
С осени на Украине фактически стартует неформальная избирательная кампания: политики будут готовиться сначала к президентским, а затем к парламентским выборам, которые пройдут в 2019 году. Разные политические силы на Украине периодически требуют провести досрочные выборы в парламент, считая, что действующий состав Рады неэффективен. Оппозиция также заявляет о необходимости провести досрочные выборы главы государства. Порошенко заявлял, что выступает против досрочных парламентских выборов, поскольку, по его мнению, они минимум на год остановят реформы в стране.
Выставка техники
Крупнейший украинский концерн "Укроборонпром" представил более 30 образцов, в том числе танк Т-72АМТ. Харьковские конструкторы — разработку ракетной системы залпового огня "Верба", которые, как они рассчитывают, заменят "Грады". Кроме того, на выставке представлена боевая машина "Оплот", который в "Укроборонпроме" позиционируют как "один из самых мощных и защищенных танков мира".
По данным концерна, основной боевой танк "Оплот" создан в 1994 году на основе танка Т-80УД, но отличается от него рядом усовершенствований. Кроме того, можно увидеть боевую машину "Булат", которая является модернизированной версией танка Т-64Б (серия танков Т-64 была принята на вооружение армии СССР в 60-х годах).