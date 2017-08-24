В Чехии арестовали подозреваемого в похищении экс-главы PetroVietnam

БЕРЛИН, 23 авг — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Один из предполагаемых соучастников похищения экс-главы PetroVietnam Тринь Хюан Тханя и его спутницы в Берлине арестован в Германии, ранее он был экстрадирован из Чехии, говорится в сообщении немецкой генпрокуратуры, опубликованном в четверг.

Генпрокуратура ФРГ 10 августа взяла на себя расследование по делу о похищении Тринь Хюан Тханя и его спутницы, к которому могут быть причастны вьетнамские спецслужбы. По данным ведомства, 23 июля 2017 года похищенные были силой усажены на улице во внедорожник, доставлены в посольство Вьетнама в Берлине и оттуда переправлены на родину. Дело заведено по подозрению в деятельности зарубежной разведслужбы на территории ФРГ и похищении. Официальный представитель МИД Германии Мартин Шефер назвал похищение вьетнамца в ФРГ беспрецедентным случаем, нарушающим немецкое и международное право. По его словам, инцидент может оказать серьезное негативное влияние на германо-вьетнамские отношения.

"По запросу генпрокуратуры вчера, 23 августа 2017 года, из Чешской Республики был экстрадирован 46-летний гражданин Вьетнама Лонг Н.Х. в связи с уголовным делом в ФРГ. Обвиняемый был задержан в Чехии 12 августа 2017 года и находился там с тех пор в предварительном заключении. Основанием послужил ордер на арест, выданный Верховным судом 11 августа", — говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры ФРГ.

Арестованный гражданин Вьетнама подозревается в работе на иностранную разведку, а также в участии в похищении человека. По данным генпрокуратуры ФРГ, он арендовал в Праге внедорожник, на котором был похищен в Берлине Тринь Хюан Тхань и его спутница.