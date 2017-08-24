Украинские силовики обстреляли два села на юге ДНР, заявил Басурин

ДОНЕЦК, 24 авг — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по двум селам на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики в четверг утром более десяти мин и снарядов, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в администрации Тельмановского района РИА Новости заявили, что в результате утреннего обстрела со стороны украинских силовиков в селе Луково ранена женщина.

"В 08.30 с позиций 59 отдельной мотопехотной бригады осуществлен обстрел из артиллерии калибром 122 миллиметра по Луково. По поселку выпущено восемь снарядов", — сказал Басурин.

По его словам, в результате обстрела ранена женщина, повреждения получили семь домов.

Как сообщил Басурин, сразу после обстрела Луково с тех же позиций украинские силовики открыли огонь из минометов по Николаевке. "Всего по поселку выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", — добавил он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.