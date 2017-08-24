Советник посольства КНДР заявил, что иностранным туристам нечего бояться

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. КНДР гарантирует безопасность туристам из других стран, несмотря на непростую политическую обстановку, складывающуюся вокруг Корейского полуострова, заявил советник посольства КНДР в России Ким Сен Хун.

"Что касается безопасности, то КНДР является одной из самых безопасных стран мира. Внутри страны народ сплочен и ситуация политически спокойная. В нынешней ситуации вокруг Корейского полуострова и из-за политики против КНДР продолжается сложная военно-политическая обстановка, но наши ядерные и вооружённые силы полностью гарантируют мир и безопасность на Корейском полуострове. Я думаю, это также будет основной гарантией для безопасного туризма и зарубежной туристической деятельности", — заявил северокорейский дипломат на презентации в МИА "Россия сегодня" турагентства NKOREAN.

По словам дипломата, в настоящее время туристическая отрасль в КНДР активно развивается. Идёт строительство необходимой для этого инфраструктуры, аквапарков, туристических зон, горнолыжных курортов, обустройство пляжных зон.

Кроме того, по словам Ким Сен Хуна, посольство сократило время выдачи визы, которую теперь можно получить в течение 3-5 дней после подачи заявлений.