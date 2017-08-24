Советник посольства КНДР заявил, что иностранным туристам нечего бояться

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. КНДР гарантирует безопасность туристам из других стран, несмотря на непростую политическую обстановку, складывающуюся вокруг Корейского полуострова, заявил советник посольства КНДР в России Ким Сен Хун.
"Что касается безопасности, то КНДР является одной из самых безопасных стран мира. Внутри страны народ сплочен и ситуация политически спокойная. В нынешней ситуации вокруг Корейского полуострова и из-за политики против КНДР продолжается сложная военно-политическая обстановка, но наши ядерные и вооружённые силы полностью гарантируют мир и безопасность на Корейском полуострове. Я думаю, это также будет основной гарантией для безопасного туризма и зарубежной туристической деятельности", — заявил северокорейский дипломат на презентации в МИА "Россия сегодня" турагентства NKOREAN.
Кроме того, по словам Ким Сен Хуна, посольство сократило время выдачи визы, которую теперь можно получить в течение 3-5 дней после подачи заявлений.