Глава Пентагона заявил, что США продолжат помогать Украине в защите страны

Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны США Джеймс Мэттис во время встречи в Киеве. 24 августа 2017

Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны США Джеймс Мэттис во время встречи в Киеве. 24 августа 2017

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США и дальше будут помогать Украине в защите страны.

"Господин президент, мы и дальше обязуемся предоставлять вам помощь в ваших усилиях по защите вашей страны и народа Украины", — сказал Мэттис в четверг на брифинге в Киеве по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

Мэттис в среду вечером прибыл в Киев. В четверг он принял участие в параде по случаю Дня независимости Украины.