WikiLeaks опубликовал документы ЦРУ о слежке за другими спецслужбами США

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Сайт WikiLeaks обнародовал новую партию секретных документов ЦРУ, в которых содержатся подробности проекта ExpressLane, предназначенного для отслеживания активности других американских спецслужб при помощи программы сбора биометрических данных.
Среди ведомств, попавших под наблюдение ЦРУ, оказались Агентство национальной безопасности (АНБ), Министерство внутренней безопасности и Федеральное бюро расследований (ФБР).
Отдел оперативной техники ЦРУ предоставляет ведомствам-партнерам по всему миру доступ к системе сбора биометрических данных. Встроенная в систему программа позволяет ЦРУ получить доступ к информации из других баз этих служб без их ведома. Процесс сбора данных замаскирован под обновление программы ЦРУ.
WikiLeaks опубликовал первую часть пакета документов ЦРУ 7 марта. Сообщалось, что эта публикация станет крупнейшей утечкой секретных данных разведывательного ведомства. Она включает более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли (штат Виргиния).