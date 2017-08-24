Министр обороны США Джеймс Мэттис и президент Украины Петр Порошенко и во время встречи в Киеве. 24 августа 2017

Министр обороны США Джеймс Мэттис и президент Украины Петр Порошенко и во время встречи в Киеве. 24 августа 2017

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о предоставлении Киеву летального оружия, свои рекомендации руководству страны он представит по итогам визита.

"Если говорить об оборонном летальном оружии, мы рассматриваем этот вопрос. Я сейчас вернусь к себе и, смотря на то, что я увижу, о чем я узнал, я буду, конечно, информировать руководство страны об очень конкретных вещах, которые я буду рекомендовать для осуществления", — сказал Мэттис в ходе совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко.

Он также заявил, что США уже оказывают поддержку Украине. "Совсем недавно мы утвердили поставки техники на 175 миллионов долларов, включая специальное оборудование, которое будет предоставлять большую обороноспособность Украине", — добавил Меттис.

В свою очередь Порошенко отметил, что обсуждение вопроса о поставках США оружия Киеву до принятия окончательного решения "нуждается в тишине". Президент Украины также заявил, что в целом доволен уровнем сотрудничества с Вашингтоном.

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.

Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса. Председатель военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что не видит необходимости в поставках летального оружия Киеву, потому что это "лишь увеличит страдания людей".