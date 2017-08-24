В центре Амстердама сняли оцепление, найденная граната обезврежена

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Полиция Амстердама сняла оцепление части улицы Амстел (Amstelstraat) в центре голландской столицы; обнаруженная на месте ручная граната была обезврежена, сообщается на сайте нидерландской полиции.

Правоохранители перекрыли часть улицы после обнаружения предмета, похожего на взрывное устройство. Оно было найдено у здания ночного клуба, располагающегося неподалеку от одной из центральных площадей города — площади Рембрандта. Позже поступила уточненная информация о том, что устройством оказалась ручная граната.

В целях предосторожности была произведена эвакуация жителей близлежащих домов. Сейчас доступ к улице снова открыт. Полиция ищет свидетелей, которые были на месте происшествия в ночь на четверг и могли заметить что-либо необычное.

В среду вечером полиция Нидерландов отменила концерт американской рок-группы Allah-Las в Роттердаме из-за "террористической угрозы". Недалеко от концертного зала полиция остановила фургон с испанскими номерами, в котором были несколько газовых баллонов. Водитель был задержан и направлен на допрос.

Мэр города Ахмед Абуталеб подтвердил, что концерт американской рок-группы был отменен после предупреждения от испанской полиции. Какую именно информацию предоставили испанские власти, он не уточнил. Агентство Рейтер со ссылкой на источник в судебных органах сообщило, что предупреждение испанских властей напрямую не связано с терактами в Барселоне и Камбрильсе на прошлой неделе.