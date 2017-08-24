Порошенко наградил орденом Свободы Байдена и Олланда

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом Свободы бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и экс-главу Франции Франсуа Олланда за их вклад в укрепление авторитета Украины.
"За весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украинского государства, популяризацию его исторического наследия и современных достижений постановляю: наградить орденом Свободы Джозефа Байдена,.. Иоахима Вильгельма Гаука (бывшего президента ФРГ — ред.),.. Франсуа Олланда", — говорится в документе.
Орден Свободы вручается гражданам Украины и других стран за заслуги в утверждении независимости Украины.