Гражданку Швейцарии обвинили в попытке присоединиться к ИГ* в Сирии

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Гражданке Швейцарии в четверг были предъявлены обвинения в попытке присоединиться к террористической группировке ИГ* в Сирии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Агентство уточняет, что, по данным швейцарской разведки, с 2001 года 89 человек покинули Швейцарию и вступили в ряды радикальных группировок. Из них 75 человек уехали в Сирию и Ирак.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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