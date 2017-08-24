Гражданку Швейцарии обвинили в попытке присоединиться к ИГ* в Сирии

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Гражданке Швейцарии в четверг были предъявлены обвинения в попытке присоединиться к террористической группировке ИГ* в Сирии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как сообщается, 30-летняя жительница Цюриха обвиняется в том, что в 2015 году вместе со своим 4-летним ребенком она переехала из Египта в Грецию, откуда через Турцию планировала добраться до Сирии и присоединиться к исламистам. По данным агентства, женщина была задержана греческими властями и передана властям Швейцарии в январе прошлого года.

Агентство уточняет, что, по данным швейцарской разведки, с 2001 года 89 человек покинули Швейцарию и вступили в ряды радикальных группировок. Из них 75 человек уехали в Сирию и Ирак.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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