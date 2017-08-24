В Персидском заливе столкнулись два судна, погибли 20 моряков

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Не менее 20 иракских моряков погибли в результате столкновения иракского судна с иностранным сухогрузом в водах Персидского залива, заявило министерство транспорта Ирака и управление портами страны.

"Иракское судно "аль-Мисбар" затонуло в канале Хор Абдалла 19 августа в результате столкновения с иностранным сухогрузом Royal Arsenal", — заявило министерство. Канал Хор Абдалла расположен в Персидском заливе между Ираком и Кувейтом.

Пресс-служба управления портами Ирака заявило агентству Ghad, что спасателям удалось спасти 11 человек, из воды извлечено в общей сложности 20 тел моряков. Ведомство рассказало агентству, что длина затонувшего иракского судна составляет 37 метров, предназначено оно для дайвинга.

По данным из открытых ресурсов, сухогруз Royal Arsenal ходит под флагом государства Сент-Винсент и Гренадины, порт приписки – столица Кингстаун. Длина судна – 189 метров, на воду спущено в 1999 году.