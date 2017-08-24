СМИ сообщили новые подробности расследования терактов в Испании

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Правоохранительные органы Бельгии сообщали полиции Каталонии о своих подозрениях в отношении организатора терактов в Испании имама Абдельбаки эс-Сати в прошлом году, сообщает издание Pais со ссылкой на источники в сфере борьбы с терроризмом.

По данным издания, 8 марта 2016 года начальнику одного из отделов полиции Каталонии Даниэлю Канальсу на электронную почту пришло письмо от полицейского бельгийского города Вилворде о подозрениях эс-Сати в связях с терроризмом. Уведомление в полицию Каталонии пришло, когда имам находился в Вилворде и еще не переехал в испанский Риполь. Это был первый сигнал в отношении эс-Сати.

Канальс ответил на письмо, что эс-Сати "ранее не был известен", но один человек с той же фамилией был фигурантом расследования из-за подозрения в связях с террористами в рамках другой операции.

Газета отмечает, что об этом письме во вторник сообщил мэр города Вилворде Ганс Бонте (Hans Bonte). "Они сказали, что имам из Риполя не имел радикальных связей. Я могу заверить на 200%, что у нас была эта информация 8 марта", — приводит газета слова Бонте.

МВД Каталонии в среду подтвердило, что представитель полиции действительно получал подобное сообщение, но речь шла о "неформальной консультации" между двумя людьми. По данным источников, ранее ни МВД, ни федеральная полиция Бельгии не знали об обмене информацией.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ *. Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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