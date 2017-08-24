В Нидерландах существует большая опасность терактов, считает эксперт

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Террористическая угроза в Нидерландах сильна, как и в остальных западноевропейских странах, заявил РИА Новости доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ, эксперт РСМД Павел Каневский.

Полиция Нидерландов в среду вечером отменила концерт американской рок-группы Allah-Las в Роттердаме из-за "террористической угрозы". Как заявил мэр города Ахмед Абуталеб, недалеко от концертного зала полиция остановила фургон с испанскими номерными знаками, в котором находилось несколько газовых баллонов. По его словам, водитель транспортного средства был задержан и направлен на допрос. Мэр подтвердил, что концерт американской рок-группы был отменен после предупреждения от испанской полиции. Какую именно информацию предоставили испанские власти, он не уточнил. Агентство Рейтер со ссылкой на источник в судебных органах сообщило, что предупреждение испанских властей напрямую не связано с терактами в Барселоне и Камбрильсе на прошлой неделе.

Каневский отметил, что хотя Нидерланды и не являются главной европейской страной, которая принимает мигрантов из Ближнего востока и Африки, тем не менее, эта тема давно стоит там весьма остро. "Общественное мнение в стране расколото по вопросу миграции довольно давно. Присутствуют антимигрантские настроения, но нельзя сказать, что они однозначно превалируют. Общественное мнение настроено все-таки пока в достаточной степени толерантно", — пояснил эксперт.

В марте в Нидерландах прошли парламентские выборы. Победу одержала праволиберальная "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) во главе с действующим премьером Марком Рютте. Крайне правая "Партия свободы" (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом заняла второе место.

По словам эксперта, террористическая угроза в Нидерландах "сильна, как и в остальных странах западной Европы". Эксперт уверен, что в стоит ожидать дальнейшего усиления мер безопасности в стране. "Голландия здесь ничем не отличается от других западноевропейских стран. Это естественная реакция на последние события. Однако, если тема терроризма и дальше будет набирать обороты теми же темпами — а, к сожалению, пока обратной тенденции не наблюдается, — это однозначно будет играть на руку праворадикальным политическим силам и ослаблять умеренный центр", — считает Каневский.