В Италии вспоминают жертв прошлогоднего землетрясения

РИМ, 24 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Италия в четверг отмечает первую годовщину трагических событий, связанных с разрушительным землетрясением, которое произошло в центральной части страны в ночь на 24 августа 2016 года.

Первый подземный толчок магнитудой 6,0 был тогда зафиксирован в 03.36 (04.36 мск). Эпицентр землетрясения находился в столичной области Лацио в районе города Аккумоли, который был почти полностью разрушен. За первым толчком последовала целая серия колебаний земной поверхности, которые привели к новым разрушениям и жертвам в трех итальянских областях — Лацио, Умбрии и Марке. Жертвами этого стихийного бедствия стали 299 человек, несколько сотен получили ранения, более 4,5 тысяч лишились крыши над головой. По официальным оценкам, ущерб от землетрясения составил около 4 млрд евро.

Траурные мероприятия в память о погибших начались минувшей ночью в городе Аматриче, который стал главным символом этой трагедии. Ровно в 03.36 колокол местной церкви стал отбивать 239 ударов по числу жителей этого города, погибших в результате землетрясения.

Сотни людей собрались на стадионе Аматриче, чтобы почтить память жертв трагедии. В полной тишине были зачитаны имена всех погибших, а затем состоялось траурное шествие с зажженными факелами и свечами и был открыт мраморный монумент жертвам.

В настоящий момент в Аматриче проходит торжественная месса в память о всех погибших в результате стихийного бедствия, на которой присутствует премьер-министр Италии Паоло Джентилони. "Аматриче возродится. И нужно будет сохранить раны, чтобы будущие поколения понимали, что город состоит не столько из стен и улиц, сколько из таланта и страсти тех, кто его возводит", — заявил в ходе проповеди епископ города Риети Доменико Помпили.

Однако пока до полного восстановления разрушенных стихией городов и селений еще очень далеко. Так, весь центр Аматриче фактически до сих пор лежит в руинах. Более того, пока построено лишь около половины из необходимого количества домов для временного проживания итальянцев, оставшихся без крыши над головой.

Многие в Италии обвиняют власти в недостаточной активности и излишних бюрократических проволочках при проведении восстановительных работ. В специальном послании, которое в четверг епископ города Асколи-Пичено Джованни Д"Эрколи направил верующим, отмечается, что "препятствия безжалостной бюрократии подталкивают к фатализму и отчаянию".

Сейсмическая активность на Апеннинах не прекращается. 22 июля в районе Аматриче специалисты Национального института геофизики и вулканологии (Ingv) зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,2, а 11 августа в районе калабрийского города Козенца — магнитудой 4,3. В минувший понедельник на острове Искья в Тирренском море произошло землетрясение магнитудой 4,0, жертвами которого стали две женщины, 39 человек были ранены, около 2,6 тысячи остались без крова.