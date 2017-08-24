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В мире

В Италии вспоминают жертв прошлогоднего землетрясения

Сюжет:
Землетрясение в Италии (22)
13:2224.08.2017
(обновлено: 13:45 24.08.2017)
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© РИА Новости / Эмилиано ГриллоттиПерейти в фотобанкДома, разрушенные в результате землетрясения, в городе АматричеДома, разрушенные в результате землетрясения, в городе Аматриче
© РИА Новости / Эмилиано Гриллотти
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РИМ, 24 авг – РИА Новости, Сергей Старцев.  Италия в четверг отмечает первую годовщину трагических событий, связанных с разрушительным землетрясением, которое произошло в центральной части страны в ночь на 24 августа 2016 года.

Люди у разрушенных в результате землетрясения домов в городе Аматриче
© РИА Новости / Наталия Шмакова
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Мэр Аматриче в Италии заявил, что в городе погибли более 200 человек
Первый подземный толчок магнитудой 6,0 был тогда зафиксирован в 03.36 (04.36 мск). Эпицентр землетрясения находился в столичной области Лацио в районе города Аккумоли, который был почти полностью разрушен. За первым толчком последовала целая серия колебаний земной поверхности, которые привели к новым разрушениям и жертвам в трех итальянских областях — Лацио, Умбрии и Марке. Жертвами этого стихийного бедствия стали 299 человек, несколько сотен получили ранения, более 4,5 тысяч лишились крыши над головой. По официальным оценкам, ущерб от землетрясения составил около 4 млрд евро.

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Землетрясение в Италии: первые минуты бедствия и спасение людей из-под завалов

Траурные мероприятия в память о погибших начались минувшей ночью в городе Аматриче, который стал главным символом этой трагедии. Ровно в 03.36 колокол местной церкви стал отбивать 239 ударов по числу жителей этого города, погибших в результате землетрясения.

Последствия землятресения в итальянском городе Аматриче
© AP Photo / Gregorio Borgia
Землетрясение в Италии 24-25 августа 2016 года
Сотни людей собрались на стадионе Аматриче, чтобы почтить память жертв трагедии. В полной тишине были зачитаны имена всех погибших, а затем состоялось траурное шествие с зажженными факелами и свечами и был открыт мраморный монумент жертвам.

В настоящий момент в Аматриче проходит торжественная месса в память о всех погибших в результате стихийного бедствия, на которой присутствует премьер-министр Италии Паоло Джентилони. "Аматриче возродится. И нужно будет сохранить раны, чтобы будущие поколения понимали, что город состоит не столько из стен и улиц, сколько из таланта и страсти тех, кто его возводит", — заявил в ходе проповеди епископ города Риети Доменико Помпили.

Аматриче после землетрясения: разбор завалов и поиск выживших
© РИА Новости / Наталия ШмаковаПерейти в фотобанкЭпицентр землетрясения находился недалеко от Аккумоли в столичной области Лацио. Население Аккумоли составляет около 700 человек, но, по словам мэра, сейчас там находятся около двух тысяч отдыхающих, которые приехали к родственникам и знакомым. В городке не осталось ни одного здания, пригодного для проживания.Дома в городе Аккумоли, разрушенные в результате землетрясения в Италии
© РИА Новости / Наталия Шмакова
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Эпицентр землетрясения находился недалеко от Аккумоли в столичной области Лацио. Население Аккумоли составляет около 700 человек, но, по словам мэра, сейчас там находятся около двух тысяч отдыхающих, которые приехали к родственникам и знакомым. В городке не осталось ни одного здания, пригодного для проживания.
© РИА Новости / Наталия ШмаковаПерейти в фотобанкПрактически разрушен землетрясением Аматриче. Его мэр заявил, что число погибших в городе превышает 200. Пока эти данные официально не подтверждены.Дома в городе Аматриче, разрушенные в результате землетрясения
© РИА Новости / Наталия Шмакова
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Практически разрушен землетрясением Аматриче. Его мэр заявил, что число погибших в городе превышает 200. Пока эти данные официально не подтверждены.
© РИА Новости / Наталия ШмаковаПерейти в фотобанкВ Аматриче развернут мобильный медицинский центр.Сотрудники Скорой помощи на одной из улиц города Аматриче после землетрясения
© РИА Новости / Наталия Шмакова
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В Аматриче развернут мобильный медицинский центр.
© РИА Новости / Джанлука ВанничеллиПерейти в фотобанкСпасательная операция в Аматриче шла всю ночь и будет продолжена и дальше.Сотрудники спасательных служб несут на носилках человека, спасенного из-под завалов, в городе Аматриче,
© РИА Новости / Джанлука Ванничелли
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Спасательная операция в Аматриче шла всю ночь и будет продолжена и дальше.
© РИА Новости / Наталия ШмаковаПерейти в фотобанкКорреспондент РИА Новости оказалась в Аматриче чуть менее чем через 12 часов после землетрясения. Подъезд к городу оказался закрыт, полиция пропускает только машины скорой помощи и спецтехнику, однако власти пустили специальный автобус, который доставляет журналистов и добровольцев, привезших еду и воду, ко входу в город.Сотрудники Скорой помощи и спасатели на одной из улиц города Аматриче после землетрясения
© РИА Новости / Наталия Шмакова
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Корреспондент РИА Новости оказалась в Аматриче чуть менее чем через 12 часов после землетрясения. Подъезд к городу оказался закрыт, полиция пропускает только машины скорой помощи и спецтехнику, однако власти пустили специальный автобус, который доставляет журналистов и добровольцев, привезших еду и воду, ко входу в город.
© РИА Новости / Джанлука ВанничеллиПерейти в фотобанкСпециалисты убеждены, что в ходе поисково-спасательной операции количество погибших существенно увеличится.Сотрудники спасательных служб работают на месте завалов в городе Аматриче
© РИА Новости / Джанлука Ванничелли
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Специалисты убеждены, что в ходе поисково-спасательной операции количество погибших существенно увеличится.
© РИА Новости / Наталия ШмаковаПерейти в фотобанкМногие люди до сих пор считаются пропавшими без вести, однако установить их точное число пока не представляется возможным, сообщила представитель национальной службы Гражданской обороны Италии Иммаколата Постильоне.Люди у разрушенных в результате землетрясения домов в городе Аматриче
© РИА Новости / Наталия Шмакова
Перейти в фотобанк
Многие люди до сих пор считаются пропавшими без вести, однако установить их точное число пока не представляется возможным, сообщила представитель национальной службы Гражданской обороны Италии Иммаколата Постильоне.
© РИА Новости / Джанлука ВанничеллиПерейти в фотобанкВ Аматриче продолжается разбор завалов. Искать людей в разрушенных домах помогают служебные собаки.Сотрудники спасательных служб работают на месте завалов в городе Аматриче
© РИА Новости / Джанлука Ванничелли
Перейти в фотобанк
В Аматриче продолжается разбор завалов. Искать людей в разрушенных домах помогают служебные собаки.
© РИА Новости / Эмилиано ГриллоттиПерейти в фотобанкМэр Аматриче Серджо Пироцци сообщил, что практически половина города, в котором проживали около трех тысяч человек, "более не существует".Дома, разрушенные в результате землетрясения, в городе Аматриче
© РИА Новости / Эмилиано Гриллотти
Перейти в фотобанк
Мэр Аматриче Серджо Пироцци сообщил, что практически половина города, в котором проживали около трех тысяч человек, "более не существует".
© РИА Новости / Эмилиано ГриллоттиПерейти в фотобанкЖители Аматриче помогают спасателям извлекать из-под завалов своих соседей.Жители города Аматриче помогают извлекать из-под завалов людей
© РИА Новости / Эмилиано Гриллотти
Перейти в фотобанк
Жители Аматриче помогают спасателям извлекать из-под завалов своих соседей.
© РИА Новости / Наталия ШмаковаПерейти в фотобанкВ Аматриче, помимо спасателей, находятся многочисленные отряды полиции и карабинеров, бригады скорой помощи, пожарные и журналисты. В город для помощи в разборах завалов прибыли военнослужащие.Машины Скорой помощи и полиции на одной из улиц города Аматриче
© РИА Новости / Наталия Шмакова
Перейти в фотобанк
В Аматриче, помимо спасателей, находятся многочисленные отряды полиции и карабинеров, бригады скорой помощи, пожарные и журналисты. В город для помощи в разборах завалов прибыли военнослужащие.
© РИА Новости / Джанлука ВанничеллиПерейти в фотобанкПолностью оценить масштаб случившегося, отмечает корреспонтент РИА Новости, довольно сложно, поскольку весь центр Аматриче оцеплен и попасть туда могут только спасатели.Люди на одной из улиц города Аматриче
© РИА Новости / Джанлука Ванничелли
Перейти в фотобанк
Полностью оценить масштаб случившегося, отмечает корреспонтент РИА Новости, довольно сложно, поскольку весь центр Аматриче оцеплен и попасть туда могут только спасатели.
© РИА Новости / Эмилиано ГриллоттиПерейти в фотобанкСотрудники спасательных служб извлекают из-под завалов людей, пострадавших в результате землетрясения.Сотрудники спасательных служб извлекают из-под завалов людей, пострадавших в результате землетрясения
© РИА Новости / Эмилиано Гриллотти
Перейти в фотобанк
Сотрудники спасательных служб извлекают из-под завалов людей, пострадавших в результате землетрясения.
© РИА Новости / Наталия ШмаковаПерейти в фотобанкДорога в городе Аматриче, разрушенная в результате землетрясения.Дорога в городе Аматриче, разрушенная в результате землетрясения
© РИА Новости / Наталия Шмакова
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Дорога в городе Аматриче, разрушенная в результате землетрясения.
© РИА Новости / Эмилиано ГриллоттиПерейти в фотобанкЛюди разбирают завалы в городе Аматриче, пострадавшем в результате землетрясения.Люди разбирают завалы в городе Аматриче, пострадавшем в результате землетрясения
© РИА Новости / Эмилиано Гриллотти
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Люди разбирают завалы в городе Аматриче, пострадавшем в результате землетрясения.
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Однако пока до полного восстановления разрушенных стихией городов и селений еще очень далеко. Так, весь центр Аматриче фактически до сих пор лежит в руинах. Более того, пока построено лишь около половины из необходимого количества домов для временного проживания итальянцев, оставшихся без крыши над головой.

Сотрудники спасательных служб извлекают из-под завалов людей, пострадавших в результате землетрясения. 24 августа 2016
© РИА Новости / Эмилиано Гриллотти
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В Италии в результате землетрясения погибли 250 человек
Многие в Италии обвиняют власти в недостаточной активности и излишних бюрократических проволочках при проведении восстановительных работ. В специальном послании, которое в четверг епископ города Асколи-Пичено Джованни Д"Эрколи направил верующим, отмечается, что "препятствия безжалостной бюрократии подталкивают к фатализму и отчаянию".

Сейсмическая активность на Апеннинах не прекращается. 22 июля в районе Аматриче специалисты Национального института геофизики и вулканологии (Ingv) зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,2, а 11 августа в районе калабрийского города Козенца — магнитудой 4,3. В минувший понедельник на острове Искья в Тирренском море произошло землетрясение магнитудой 4,0, жертвами которого стали две женщины, 39 человек были ранены, около 2,6 тысячи остались без крова.

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Землетрясение в Италии: разрушения и работа спасателей в Аматриче
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