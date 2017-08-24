В Италии вспоминают жертв прошлогоднего землетрясения

13:2224.08.2017
(обновлено: 13:45 24.08.2017)
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РИМ, 24 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Италия в четверг отмечает первую годовщину трагических событий, связанных с разрушительным землетрясением, которое произошло в центральной части страны в ночь на 24 августа 2016 года.
Первый подземный толчок магнитудой 6,0 был тогда зафиксирован в 03.36 (04.36 мск). Эпицентр землетрясения находился в столичной области Лацио в районе города Аккумоли, который был почти полностью разрушен. За первым толчком последовала целая серия колебаний земной поверхности, которые привели к новым разрушениям и жертвам в трех итальянских областях — Лацио, Умбрии и Марке. Жертвами этого стихийного бедствия стали 299 человек, несколько сотен получили ранения, более 4,5 тысяч лишились крыши над головой. По официальным оценкам, ущерб от землетрясения составил около 4 млрд евро.
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Траурные мероприятия в память о погибших начались минувшей ночью в городе Аматриче, который стал главным символом этой трагедии. Ровно в 03.36 колокол местной церкви стал отбивать 239 ударов по числу жителей этого города, погибших в результате землетрясения.
Сотни людей собрались на стадионе Аматриче, чтобы почтить память жертв трагедии. В полной тишине были зачитаны имена всех погибших, а затем состоялось траурное шествие с зажженными факелами и свечами и был открыт мраморный монумент жертвам.
В настоящий момент в Аматриче проходит торжественная месса в память о всех погибших в результате стихийного бедствия, на которой присутствует премьер-министр Италии Паоло Джентилони. "Аматриче возродится. И нужно будет сохранить раны, чтобы будущие поколения понимали, что город состоит не столько из стен и улиц, сколько из таланта и страсти тех, кто его возводит", — заявил в ходе проповеди епископ города Риети Доменико Помпили.
Эпицентр землетрясения находился недалеко от Аккумоли в столичной области Лацио. Население Аккумоли составляет около 700 человек, но, по словам мэра, сейчас там находятся около двух тысяч отдыхающих, которые приехали к родственникам и знакомым. В городке не осталось ни одного здания, пригодного для проживания.
Практически разрушен землетрясением Аматриче. Его мэр заявил, что число погибших в городе превышает 200. Пока эти данные официально не подтверждены.
В Аматриче развернут мобильный медицинский центр.
Спасательная операция в Аматриче шла всю ночь и будет продолжена и дальше.
Корреспондент РИА Новости оказалась в Аматриче чуть менее чем через 12 часов после землетрясения. Подъезд к городу оказался закрыт, полиция пропускает только машины скорой помощи и спецтехнику, однако власти пустили специальный автобус, который доставляет журналистов и добровольцев, привезших еду и воду, ко входу в город.
Специалисты убеждены, что в ходе поисково-спасательной операции количество погибших существенно увеличится.
Многие люди до сих пор считаются пропавшими без вести, однако установить их точное число пока не представляется возможным, сообщила представитель национальной службы Гражданской обороны Италии Иммаколата Постильоне.
В Аматриче продолжается разбор завалов. Искать людей в разрушенных домах помогают служебные собаки.
Мэр Аматриче Серджо Пироцци сообщил, что практически половина города, в котором проживали около трех тысяч человек, "более не существует".
Жители Аматриче помогают спасателям извлекать из-под завалов своих соседей.
В Аматриче, помимо спасателей, находятся многочисленные отряды полиции и карабинеров, бригады скорой помощи, пожарные и журналисты. В город для помощи в разборах завалов прибыли военнослужащие.
Полностью оценить масштаб случившегося, отмечает корреспонтент РИА Новости, довольно сложно, поскольку весь центр Аматриче оцеплен и попасть туда могут только спасатели.
Сотрудники спасательных служб извлекают из-под завалов людей, пострадавших в результате землетрясения.
Дорога в городе Аматриче, разрушенная в результате землетрясения.
Люди разбирают завалы в городе Аматриче, пострадавшем в результате землетрясения.
Однако пока до полного восстановления разрушенных стихией городов и селений еще очень далеко. Так, весь центр Аматриче фактически до сих пор лежит в руинах. Более того, пока построено лишь около половины из необходимого количества домов для временного проживания итальянцев, оставшихся без крыши над головой.
Многие в Италии обвиняют власти в недостаточной активности и излишних бюрократических проволочках при проведении восстановительных работ. В специальном послании, которое в четверг епископ города Асколи-Пичено Джованни Д"Эрколи направил верующим, отмечается, что "препятствия безжалостной бюрократии подталкивают к фатализму и отчаянию".
Сейсмическая активность на Апеннинах не прекращается. 22 июля в районе Аматриче специалисты Национального института геофизики и вулканологии (Ingv) зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,2, а 11 августа в районе калабрийского города Козенца — магнитудой 4,3. В минувший понедельник на острове Искья в Тирренском море произошло землетрясение магнитудой 4,0, жертвами которого стали две женщины, 39 человек были ранены, около 2,6 тысячи остались без крова.
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