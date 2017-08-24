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В мире

СМИ сообщили об усилении мер безопасности в крупных городах Испании

13:2124.08.2017
(обновлено: 13:49 24.08.2017)
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© AP Photo / Emilio MorenattiПолицейские в Испании. Архивное фотоПолицейские в Испании. Архивное фото
© AP Photo / Emilio Morenatti

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Крупные города Испании следом за столицей страны усиливают меры безопасности после терактов в Каталонии, пишет газета Pais.

Цветы у консульства Испании в Санкт-Петербурге в память о жертвах теракта в Барселоне. 18 августа 2017
© Фото : Кирилл Чулков
Пережить теракт: истории людей, ставших свидетелями трагедии в Барселоне
Ранее сообщалось, что на следующий после терактов день муниципальные службы Мадрида установили ограждения вокруг пешеходных зон города, в частности вокруг центральной площади Пуэрта-дель-Соль и улицы Пресиадос, где сосредоточено большое количество ресторанов и торговых точек. В качества ограждений использовались цветочные клумбы и столбы.

Как сообщает издание, службы безопасности Барселоны, ставшей основным центром атак террористов на прошлой неделе, в среду приняли решение увеличить присутствие сотрудников правоохранительных органов на улицах города, в аэропортах, на железнодорожных станциях и других важных объектах. Также будут усилены меры безопасности на крупных мероприятиях, манифестациях и концертах.

Власти Валенсии изучают, в каких районах города в ближайшие дни будут установлены дополнительные ограждения. Сразу после атаки в Барселоне полицейские автомобили были установлены на въездах к самым посещаемым местам города, таким как архитектурный комплекс Город искусств и наук и набережная. В Севилье также были установлены ограждения рядом с дворцом Севильский Алькасар, на вход в который всегда собираются большие очереди. Подобные меры были приняты в Сарагосе и Сантьяго-де-Компостела.

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Очевидцы рассказали о теракте в Барселоне

Власти города Бильбао (Страна басков) отклонили предложение по установке ограждений. Вместо этого было принято решение установить полицейские пункты контроля, которые смогут в случае необходимости регулировать движение и перекрывать въезд.

Скорая помощь оказывает помощь пострадавшим на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AP Photo / Oriol Duran
ИГ* пригрозило Испании новыми терактами
Издание отмечает, что подобные меры уже использовались в Испании после теракта в Берлине, когда грузовик протаранил собравшихся на рождественской ярмарке людей, в результате чего 12 человек погибли, 48 были госпитализированы.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Подробнее о крупных терактах в Европе в 2015-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>

Теракты в Испании
© РИА Новости, Инфографика
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