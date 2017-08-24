Новое перемирие в Донбассе вряд ли продлится долго, считает эксперт

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости. Объявление очередного перемирия в Донбассе с 25 августа является попыткой скрыть отсутствие глобального прогресса в реализации минских договоренностей; прекращение огня является позитивным шагом, однако вряд ли долго продлится, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в зоне конфликта в Донбассе с 25 августа, на этот раз оно приурочено началу учебного года.

"В любом случае – это идея хорошая. Она, конечно, не будет реализована в полной мере, абсолютного перемирия не стоит ожидать, но в то же время это приведет хотя бы к ситуативной деэскалации, уменьшению обстрелов на какой-то период. В лучшем случае ситуативная деэскалация продержится несколько недель", — сказал РИА Новости в четверг Бортник.

Он считает, что очередное перемирие "исполняет роль "фигового листа", который прикрывает провал… реализации минских соглашений, чтобы избежать критики за провал политических переговоров".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.