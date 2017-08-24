Не менее 8 человек пропали без вести во время оползня в Швейцарии

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. По меньшей мере 8 человек пропали без вести в результате оползня на западе Швейцарии, сообщает телерадиокомпания RTS со ссылкой на местную полицию.

Как сообщается, оползень произошел в кантоне Гризон в среду. По информации полиции, среди пропавших без вести граждане Германии, Австрии и Швейцарии. В настоящий момент ведется поисково-спасательная операция при поддержке военного вертолета вооруженных сил Швейцарии.

По данным телерадиокомпании, в результате оползня были эвакуированы несколько сотен жителей близлежащих населенных пунктов.